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Posted 13 октября, 13:00

Published 13 октября, 13:00

Modified 13 октября, 13:02

Updated 13 октября, 13:02

Житель Свердловской области скончался во время взрыва на заправке в Грозном

Житель Свердловской области скончался во время взрыва на заправке в Грозном

13 октября 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
35-летний мужчина из Свердловской области погиб в Грозном во время взрыва на заправке в Ахматовском районе. Происшествие случилось вечером 12 октября 2024 года.

Погибший жил в свердловском селе Сосновское и работал водителем КАМАЗа. Во время происшествия он перекачивал из цистерны газ, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

В результате взрыва скончались 4 человека, среди которых был свердловчанин. По предварительной информации, взрыв случился из-за несоблюдения техники безопасности. Людей могло убить отлетевшей цистерной.

Напомним, 10 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК загорелась газовоздушная смесь. В результате ЧП погиб местный сотрудник, еще трое пострадали.

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