Житель Свердловской области скончался во время взрыва на заправке в Грозном

Posted 13 октября, 13:00
Published 13 октября, 13:00
Modified 13 октября, 13:02
Updated 13 октября, 13:02
Погибший жил в свердловском селе Сосновское и работал водителем КАМАЗа. Во время происшествия он перекачивал из цистерны газ, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.
В результате взрыва скончались 4 человека, среди которых был свердловчанин. По предварительной информации, взрыв случился из-за несоблюдения техники безопасности. Людей могло убить отлетевшей цистерной.
Напомним, 10 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК загорелась газовоздушная смесь. В результате ЧП погиб местный сотрудник, еще трое пострадали.