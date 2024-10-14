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Posted 14 октября, 16:36

Published 14 октября, 16:36

Modified 14 октября, 16:38

Updated 14 октября, 16:38

Мэр Пинаев поздравил тагильского ветерана Великой Отечественной с 98-летием

98-летний ветеран ВОВ в свой день рождения встретил тагильского мэра Пинаева блинами

14 октября 2024, 16:36
Фото: 1MI

Мэр Пинаев поздравил тагильского ветерана Великой Отечественной с 98-летием

Тагильчанин Александр Федин отпраздновал свой 98-й день рождения. В гости на блины к ветерану Великой Отечественной войны приехал мэр Владислав Пинаев.

Александр Федин попал на фронт в 1943 году, воевал на Первом Белорусском фронте автоматчиком. Участвовал в сражениях за западные районы Украины — нес службу в составе 27-й гвардейской стрелковой дивизии. В свои 98 лет он все еще бодр — гостей встретил угощеньем, поделился подробностями визита Владислав Пинаев.

Самая главная цель — 100 лет, — рассказал ветеран градоначальнику.

Тагильчанин имеет множество наград за участие в войне, а в мирное время отличился и на трудовом поприще: он 40 лет проработал механиком в тресте «Тагилстрой».

Мэр передал заслуженному земляку наилучшие пожелания, пожелал здоровья и долгих лет жизни.

Ранее глава города присвоил шестерым горожанам звания «Почетный ветеран».

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