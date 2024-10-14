98-летний ветеран ВОВ в свой день рождения встретил тагильского мэра Пинаева блинами

Александр Федин попал на фронт в 1943 году, воевал на Первом Белорусском фронте автоматчиком. Участвовал в сражениях за западные районы Украины — нес службу в составе 27-й гвардейской стрелковой дивизии. В свои 98 лет он все еще бодр — гостей встретил угощеньем, поделился подробностями визита Владислав Пинаев.