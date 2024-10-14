98-летний ветеран ВОВ в свой день рождения встретил тагильского мэра Пинаева блинами

Posted 14 октября, 16:36
Published 14 октября, 16:36
Modified 14 октября, 16:38
Updated 14 октября, 16:38
Александр Федин попал на фронт в 1943 году, воевал на Первом Белорусском фронте автоматчиком. Участвовал в сражениях за западные районы Украины — нес службу в составе 27-й гвардейской стрелковой дивизии. В свои 98 лет он все еще бодр — гостей встретил угощеньем, поделился подробностями визита Владислав Пинаев.
Самая главная цель — 100 лет, — рассказал ветеран градоначальнику.
Тагильчанин имеет множество наград за участие в войне, а в мирное время отличился и на трудовом поприще: он 40 лет проработал механиком в тресте «Тагилстрой».
Мэр передал заслуженному земляку наилучшие пожелания, пожелал здоровья и долгих лет жизни.
Ранее глава города присвоил шестерым горожанам звания «Почетный ветеран».