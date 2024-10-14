«Черный дым, но не завод»: в Нижнем Тагиле над Тагилстроем заметили грязное облако

Posted 14 октября, 08:36
Published 14 октября, 08:36
Modified 14 октября, 09:14
Updated 14 октября, 09:14
Читательница портала TagilCity.ru поделилась с редакцией фотографиями и видео, на которых запечатлены клубы чёрного дыма. Она утверждает, что дым был виден со стороны Тагилстроя, но не с территории ЕВРАЗ НТМК.
Еду с ВМЗ, на неделе очень густой черный дым. Сначала подумала завод, но нет, справа рыжий дым, а слева вот этот черный. Что случилось, авария какая-то или пожар? — написала в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Евгения.
По предварительным данным, полученным из отдела надзорной деятельности, возгорание произошло в заброшенном бараке, сейчас эта информация уточняется.
Жители Нижнего Тагила, ставшие свидетелями возникновения дымовой завесы, имеют на этот счет свое мнение. Оно не подкреплено серьезными доказательствами, но горожане все равно продолжают иронизировать, учитывая сложную экологическую обстановку в городе.
Ничего не горит, все нормально. Может это наш «чистый город» дымит, — прокомментировал дым один из местных жителей.