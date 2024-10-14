tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 08:36

Published 14 октября, 08:36

Modified 14 октября, 09:14

Updated 14 октября, 09:14

Над Нижним Тагилом поднялся черный дым

«Черный дым, но не завод»: в Нижнем Тагиле над Тагилстроем заметили грязное облако

14 октября 2024, 08:36
Фото: tagilcity.ru

Над Нижним Тагилом поднялся черный дым

Жители Нижнего Тагила в первой половине дня 14 октября 2024 года стали свидетелями появления густого чёрного дыма в районе Тагилстроя.

Читательница портала TagilCity.ru поделилась с редакцией фотографиями и видео, на которых запечатлены клубы чёрного дыма. Она утверждает, что дым был виден со стороны Тагилстроя, но не с территории ЕВРАЗ НТМК.

Еду с ВМЗ, на неделе очень густой черный дым. Сначала подумала завод, но нет, справа рыжий дым, а слева вот этот черный. Что случилось, авария какая-то или пожар? — написала в редакцию TagilCity.ru тагильчанка Евгения.

По предварительным данным, полученным из отдела надзорной деятельности, возгорание произошло в заброшенном бараке, сейчас эта информация уточняется.

Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила, ставшие свидетелями возникновения дымовой завесы, имеют на этот счет свое мнение. Оно не подкреплено серьезными доказательствами, но горожане все равно продолжают иронизировать, учитывая сложную экологическую обстановку в городе.

Ничего не горит, все нормально. Может это наш «чистый город» дымит, — прокомментировал дым один из местных жителей.
Читайте также:
В Екатеринбурге загорелась колонияА вы уверены в своем огнетушителе? Советы при возгорании авто после случая в ТагилеВ Нижнем Тагиле бывшему следователю подожгли машину
#Артем Карнаухов#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика