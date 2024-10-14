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Posted 14 октября, 17:13

Published 14 октября, 17:13

Modified 14 октября, 17:15

Updated 14 октября, 17:15

Дефицит антибиотиков, гололед, индексация соцвыплат в Тагиле и ремонт реанимации

Дефицит антибиотиков, гололед, индексация соцвыплат в Тагиле и ремонт реанимации

14 октября 2024, 17:13
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Редакция TagilCity.ru выяснила, есть ли в городе дефицит антибиотиков. В Тагиле подсчитали жертв недавней гололедицы. Мэр Владислав Пинаев ходил на блины к ветерану ВОВ. Социальные выплаты тагильчанам-льготникам проиндексируют. В горбольнице №4 отремонтируют реанимацию. Подводим итоги за 14 октября.

В последние недели в свердловских СМИ появились публикации о нехватке антибиотиков в регионе. Как выяснила редакция TagilCity.ru, в Нижнем Тагиле такой проблемы нет — в местных аптеках можно купить основную линейку лекарств. Данную информацию журналистам подтвердили и в областном Минздраве.

Есть ли дефицит антибиотиков в Нижнем Тагиле?
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В Нижнем Тагиле почти 80 горожан пострадали во время гололеда. Из-за последствий непогоды в травмпункты обратилось множество тагильчан с самыми разными травмами, у 12 человек диагностированы переломы. И проблема до сих пор не решена: в понедельник, 14 октября, на улицах по-прежнему скользко.

Стало известно, сколько людей пострадало от голодеда в Нижнем Тагиле
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98-летие отметил участник Великой Отечественной войны из Нижнего Тагила. К Александру Федину в этот день в гости приехал мэр Владислав Пинаев. Он поздравил ветерана с днем рождения и покушал блинов. Пожилой мужчина поделился с градоначальником, что планирует дожить минимум до 100 лет.

98-летний ветеран ВОВ в свой день рождения встретил тагильского мэра Пинаева блинами
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Целый ряд социальных выплат проиндексируют в следующем году власти Нижнего Тагила. Пособия будут увеличены почетным гражданам и ветеранам, студентам повысят стипендии. Деньги на эти цели будут заложены в бюджет 2025 года.

Социальные выплаты проиндексируют в Нижнем Тагиле в 2024 году
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В тагильской городской больнице №4 пройдет ремонт в отделении анестезиологии и реанимации. На эти цели из бюджета выделено более 38 млн рублей. До 25 ноября в мэрии выберут подрядчика, а завершится ремонт в конце мая следующего года.

Ремонт реанимации планируется в ГБ №4 Нижнего Тагила
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