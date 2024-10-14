Дефицит антибиотиков, гололед, индексация соцвыплат в Тагиле и ремонт реанимации

В Нижнем Тагиле почти 80 горожан пострадали во время гололеда. Из-за последствий непогоды в травмпункты обратилось множество тагильчан с самыми разными травмами, у 12 человек диагностированы переломы. И проблема до сих пор не решена: в понедельник, 14 октября, на улицах по-прежнему скользко.