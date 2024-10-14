Дефицит антибиотиков, гололед, индексация соцвыплат в Тагиле и ремонт реанимации

Posted 14 октября, 17:13
Published 14 октября, 17:13
Modified 14 октября, 17:15
Updated 14 октября, 17:15
В последние недели в свердловских СМИ появились публикации о нехватке антибиотиков в регионе. Как выяснила редакция TagilCity.ru, в Нижнем Тагиле такой проблемы нет — в местных аптеках можно купить основную линейку лекарств. Данную информацию журналистам подтвердили и в областном Минздраве.
В Нижнем Тагиле почти 80 горожан пострадали во время гололеда. Из-за последствий непогоды в травмпункты обратилось множество тагильчан с самыми разными травмами, у 12 человек диагностированы переломы. И проблема до сих пор не решена: в понедельник, 14 октября, на улицах по-прежнему скользко.
98-летие отметил участник Великой Отечественной войны из Нижнего Тагила. К Александру Федину в этот день в гости приехал мэр Владислав Пинаев. Он поздравил ветерана с днем рождения и покушал блинов. Пожилой мужчина поделился с градоначальником, что планирует дожить минимум до 100 лет.
Целый ряд социальных выплат проиндексируют в следующем году власти Нижнего Тагила. Пособия будут увеличены почетным гражданам и ветеранам, студентам повысят стипендии. Деньги на эти цели будут заложены в бюджет 2025 года.
В тагильской городской больнице №4 пройдет ремонт в отделении анестезиологии и реанимации. На эти цели из бюджета выделено более 38 млн рублей. До 25 ноября в мэрии выберут подрядчика, а завершится ремонт в конце мая следующего года.