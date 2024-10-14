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Posted 14 октября, 12:48

Published 14 октября, 12:48

Modified 14 октября, 12:50

Updated 14 октября, 12:50

Депутат Заксобрания Свердловской области Коробейников не уходил на СВО

Депутат Заксобрания Свердловской области Коробейников не уходил на СВО

14 октября 2024, 12:48
Фото: 1MI
Депутат Алексей Коробейников из Заксобрания Свердловской области на самом деле не заключал контракт с Минобороны и не уходил на СВО.

Оказалось, что он не заключал контракт с Минобороны, а просто устроился на полставки в одну из частей Екатеринбурга вольнонаемным, об этом сообщает ЕАН.

Напомним, что информацию об уходе на спецоперацию депутат разместил на своей странице «Вконтакте» 21 августа. Он даже выложил фотографию в военной форме, с оружием и в брендовых кроссовках.

Благодаря работе журналистов история депутата превратилась в скандальную. Руководство ЦВО распорядилось уволить депутата, а министр обороны РФ Андрей Белоусов распорядился внимательно следить за вольнонаемными сотрудниками в армии.

Напомним, что бывший вице-президент Фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин ушел на СВО.

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