Депутат Заксобрания Свердловской области Коробейников не уходил на СВО

Posted 14 октября, 12:48
Published 14 октября, 12:48
Modified 14 октября, 12:50
Updated 14 октября, 12:50
Оказалось, что он не заключал контракт с Минобороны, а просто устроился на полставки в одну из частей Екатеринбурга вольнонаемным, об этом сообщает ЕАН.
Напомним, что информацию об уходе на спецоперацию депутат разместил на своей странице «Вконтакте» 21 августа. Он даже выложил фотографию в военной форме, с оружием и в брендовых кроссовках.
Благодаря работе журналистов история депутата превратилась в скандальную. Руководство ЦВО распорядилось уволить депутата, а министр обороны РФ Андрей Белоусов распорядился внимательно следить за вольнонаемными сотрудниками в армии.
Напомним, что бывший вице-президент Фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин ушел на СВО.