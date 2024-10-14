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Posted 14 октября, 03:33

Published 14 октября, 03:33

Modified 14 октября, 03:35

Updated 14 октября, 03:35

Дерево упало на автомобиль в Екатеринбурге

Дерево упало на автомобиль в Екатеринбурге

14 октября 2024, 03:33
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге на автомобиль рухнуло дерево. Инцидент произошел на Московской улице.

По словам очевидцев, дерево рухнуло на кузов машины, которая проезжала мимо. Внедорожник, предположительно, похож на пикап, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Автомобилисты, ехавшие рядом, стали объезжать пострадавший транспорт. По какой причине дерево неожиданно обрушилось — неизвестно.

Напомним, в Екатеринбурге несколько женщин вырвали деревья в жилом дворе, которые были недавно посажены.

В Екатеринбурге пристававший к прохожим юноша упал с дерева головой вниз
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