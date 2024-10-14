Дерево упало на автомобиль в Екатеринбурге

Posted 14 октября, 03:33
Published 14 октября, 03:33
Modified 14 октября, 03:35
Updated 14 октября, 03:35
По словам очевидцев, дерево рухнуло на кузов машины, которая проезжала мимо. Внедорожник, предположительно, похож на пикап, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Автомобилисты, ехавшие рядом, стали объезжать пострадавший транспорт. По какой причине дерево неожиданно обрушилось — неизвестно.
Напомним, в Екатеринбурге несколько женщин вырвали деревья в жилом дворе, которые были недавно посажены.