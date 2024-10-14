Детский джазовый оркестр Екатеринбурга получил новые музыкальные инструменты

Posted 14 октября, 05:00
Published 14 октября, 05:00
Modified 14 октября, 05:00
Updated 14 октября, 05:00
В самом начале нового учебного года на базе музыкального корпуса Екатеринбургской детской школы искусств № 6 открыл свой яркий творческий путь детский эстрадно-джазовый оркестр «АртДжаз» под руководством музыканта, аранжировщика, дирижера и преподавателя Александра Хрушкова. Этот оркестр станет первым детским эстрадно-джазовым оркестром в областной столице.
Приятным подарком обучающимся от Фонда «Добрососедство» стали новые музыкальные инструменты: ударные, кларнеты, саксофоны, цифровые многофункциональные пианино — как раз все то, что необходимо для успешной реализации творческих проектов.
Видеть, как самые юные жители Академического достигают по-настоящему больших успехов, бесконечно приятно. С того момента, когда Академический только проектировался, мы, основатели самого молодого района Екатеринбурга, сразу же думали о развитии его социальной «начинки». С тех пор ежегодно в Академическом строятся школы, детские сады, медучреждения и, конечно, начинают работу организации, где девчонкам и мальчишкам помогают развивать таланты. Школа искусств № 6 имени К. Е. Архипова как раз такое место. Поэтому мы с радостью откликнулись на просьбу помочь новому творческому коллективу школы. Желаю ребятам и педагогам получать удовольствие и от ежедневных занятий, и от выступлений. И, конечно, новых побед, — заявил член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое», основатель фонда «Добрососедство», депутат свердловского Заксобрания Виктор Маслаков.
В настоящий момент оркестр «АртДжаз» уже работает над тремя концертными программами: «Музыка отечественного кино», «#ДетиМюзиклХолл», «Народное-родное». Особенно важной задачей для детского эстрадного оркестра в текущем учебном году является подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Мы благодарим за поддержку АО СЗ «РСГ-Академическое» и фонд «Добрососедство». С момента открытия отделения нашей школы в Академическом районе, мы постоянно ощущаем внимание и помощь с их стороны, — отметила директор ЕДШИ № 6 имени К. Е. Архипова Евгения Серебренникова.
Напомним, здание школы в Академическом районе подарил к 300-летию Екатеринбурга основатель района АО СЗ «РСГ-Академическое». Девелопер продолжил поддерживать талантливую молодежь и оказал поддержку в проведении в 2024 году летней смены «Школа джазовой импровизации имени Игоря Бутмана».