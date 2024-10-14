Детский джазовый оркестр Екатеринбурга получил новые музыкальные инструменты

В настоящий момент оркестр «АртДжаз» уже работает над тремя концертными программами: «Музыка отечественного кино», «#ДетиМюзиклХолл», «Народное-родное». Особенно важной задачей для детского эстрадного оркестра в текущем учебном году является подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.