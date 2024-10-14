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Posted 14 октября, 05:00

Published 14 октября, 05:00

Modified 14 октября, 05:00

Updated 14 октября, 05:00

Детский джазовый оркестр Екатеринбурга получил новые музыкальные инструменты

Детский джазовый оркестр Екатеринбурга получил новые музыкальные инструменты

14 октября 2024, 05:00
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»
Новые музыкальные инструменты получил детский джазовый оркестр школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова в Академическом районе Екатеринбурга.

В самом начале нового учебного года на базе музыкального корпуса Екатеринбургской детской школы искусств № 6 открыл свой яркий творческий путь детский эстрадно-джазовый оркестр «АртДжаз» под руководством музыканта, аранжировщика, дирижера и преподавателя Александра Хрушкова. Этот оркестр станет первым детским эстрадно-джазовым оркестром в областной столице.

Приятным подарком обучающимся от Фонда «Добрососедство» стали новые музыкальные инструменты: ударные, кларнеты, саксофоны, цифровые многофункциональные пианино — как раз все то, что необходимо для успешной реализации творческих проектов.

Видеть, как самые юные жители Академического достигают по-настоящему больших успехов, бесконечно приятно. С того момента, когда Академический только проектировался, мы, основатели самого молодого района Екатеринбурга, сразу же думали о развитии его социальной «начинки». С тех пор ежегодно в Академическом строятся школы, детские сады, медучреждения и, конечно, начинают работу организации, где девчонкам и мальчишкам помогают развивать таланты. Школа искусств № 6 имени К. Е. Архипова как раз такое место. Поэтому мы с радостью откликнулись на просьбу помочь новому творческому коллективу школы. Желаю ребятам и педагогам получать удовольствие и от ежедневных занятий, и от выступлений. И, конечно, новых побед, — заявил член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое», основатель фонда «Добрососедство», депутат свердловского Заксобрания Виктор Маслаков.
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»

В настоящий момент оркестр «АртДжаз» уже работает над тремя концертными программами: «Музыка отечественного кино», «#ДетиМюзиклХолл», «Народное-родное». Особенно важной задачей для детского эстрадного оркестра в текущем учебном году является подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Мы благодарим за поддержку АО СЗ «РСГ-Академическое» и фонд «Добрососедство». С момента открытия отделения нашей школы в Академическом районе, мы постоянно ощущаем внимание и помощь с их стороны, — отметила директор ЕДШИ № 6 имени К. Е. Архипова Евгения Серебренникова.

Напомним, здание школы в Академическом районе подарил к 300-летию Екатеринбурга основатель района АО СЗ «РСГ-Академическое». Девелопер продолжил поддерживать талантливую молодежь и оказал поддержку в проведении в 2024 году летней смены «Школа джазовой импровизации имени Игоря Бутмана».

#Анастасия Имамахметова#Общество#Культура#Россия#Дети#Свердловская область#Строительство#Музыка#Великая отечественная война#Празднование#Инструменты#Оркестр#Джаз#Школа искусств#Екатеринбург#Академический район#Музыкальная школа
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