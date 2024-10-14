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Posted 14 октября, 13:17

Published 14 октября, 13:17

Modified 14 октября, 13:19

Updated 14 октября, 13:19

Есть ли дефицит антибиотиков в Нижнем Тагиле?

Есть ли дефицит антибиотиков в Нижнем Тагиле?

14 октября 2024, 13:17
Фото: 1MI
В СМИ появилась информация о том, что во многих регионах России в аптеках исчезли из продажи некоторые антибиотики с активными веществами рокситромицин, азитромицин, кларитромицин и эритромицин. Наблюдается ли такая проблема и в Нижнем Тагиле, выяснила редакция TagilCity.ru.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Издание «Известия» настаивает на том, что проблема с наличием антибиотиков в аптеках наблюдается более чем в 25 регионах Российской Федерации. Например, в Крыму, Дагестане, Чечне и многих других.

Однако в Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, по заверению Минздрава, никаких проблем с антибиотиками основной линейки нет.

В медицинских организациях Свердловской области достаточное количество необходимых для лечения пациентов лекарственных препаратов, в том числе и антибиотиков, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе областного Минздрава.

Редакция также промониторила сайты некоторых аптечных сетей Нижнего Тагила. Там препараты имеются в наличии и готовы к покупке в тот же день.

Антибиотики есть в наличии, но выдаются только по рецептам. Всем всего хватает, никому не отказываем, — пояснила TagilCity.ru Ольга Довгаль, директор одной из аптечных сетей Нижнего Тагила.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие в аптеках детского лекарства от пневмонии.

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