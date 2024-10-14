Есть ли дефицит антибиотиков в Нижнем Тагиле?

Posted 14 октября, 13:17
Published 14 октября, 13:17
Modified 14 октября, 13:19
Updated 14 октября, 13:19
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Издание «Известия» настаивает на том, что проблема с наличием антибиотиков в аптеках наблюдается более чем в 25 регионах Российской Федерации. Например, в Крыму, Дагестане, Чечне и многих других.
Однако в Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, по заверению Минздрава, никаких проблем с антибиотиками основной линейки нет.
В медицинских организациях Свердловской области достаточное количество необходимых для лечения пациентов лекарственных препаратов, в том числе и антибиотиков, — рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе областного Минздрава.
Редакция также промониторила сайты некоторых аптечных сетей Нижнего Тагила. Там препараты имеются в наличии и готовы к покупке в тот же день.
Антибиотики есть в наличии, но выдаются только по рецептам. Всем всего хватает, никому не отказываем, — пояснила TagilCity.ru Ольга Довгаль, директор одной из аптечных сетей Нижнего Тагила.
Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие в аптеках детского лекарства от пневмонии.