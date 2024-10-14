Есть ли дефицит антибиотиков в Нижнем Тагиле?

В СМИ появилась информация о том, что во многих регионах России в аптеках исчезли из продажи некоторые антибиотики с активными веществами рокситромицин, азитромицин, кларитромицин и эритромицин. Наблюдается ли такая проблема и в Нижнем Тагиле, выяснила редакция TagilCity.ru.

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