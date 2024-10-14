Гости в дом, а в доме все кувырком? Секреты мгновенной уборки всего за 15 минут

Даже если вы не успели привести в порядок квартиру и ощущение хаоса осталось, не переживайте, расслабьтесь и улыбайтесь — ведь гости идут, чтобы повидать вас и приятно провести время в хорошей компании. А вот инспекция вашей квартиры на предмет грязной посуды и мусора в их намерения вряд ли входит.