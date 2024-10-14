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Posted 14 октября 2024, 14:30

Published 14 октября 2024, 14:30

Modified 14 октября 2024, 14:32

Updated 14 октября 2024, 14:32

Гости в дом, а в доме все кувырком? Секреты мгновенной уборки всего за 15 минут

Гости в дом, а в доме все кувырком? Секреты мгновенной уборки всего за 15 минут

14 октября 2024, 14:30
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Каждый из нас был в ситуации, когда гости предупреждают о своем появлении за 15-20 минут, когда вы к этому совершенно не готовы. В доме царит кавардак, а времени на наведение порядка остается катастрофически мало. Предлагаем вам пошаговую инструкцию по экстренной уборке.

В такой ситуации очень важен контроль времени. Если гости пообещали прийти через 15 минут, то обязательно поставьте таймер: 10 минут — на уборку, 5 — на приведение себя в порядок.

В 95% случаях ваши гости сразу обратят внимание на вас, а потом уже на чистоту в квартире. А если вы будете в растянутой майке, потная и замученная, это испортит всё впечатление, даже если дом будет сверкать от чистоты, — уверяет автор канала «По чуть-чуть о разном».
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Если есть возможность, то делегируйте часть задач по уборке домочадцам. В этом случае экспресс-уборка будет намного более эффективной. Быстро приготовьте все, что может понадобиться для экспресс-клининга— тряпки, веник, мусорный мешок и вместительную тару.

  • Определите приоритетные зоны. Не нужно убирать всю квартиру — все равно не успеете. Сфокусируйтесь на прихожей, ванной/туалете, кухне и гостиной. Быстро осмотрите каждую зону и выделите все, что нужно убрать.
  • Уберите лишние вещи. Соберите разбросанные вещи в корзину или любой большой контейнер. Думать не нужно, просто уберите все, что создает ощущение захламленности — книги, обувь, игрушки.
  • Протрите пыль на видных местах. Это поможет создать иллюзию чистоты. Лучше всего использовать слегка влажную тряпку, чтобы быстро избавиться от пыли и мелкого мусора, но не оставить при этом разводов.
  • Приведите в порядок унитаз. Никакой капитальной чистки — просто пройдитесь ершиком, вытрите сиденье и ободок чистой тряпкой. Убедитесь, что туалетная бумага имеется в наличии.
Навести идеальную чистоту за 15 минут точно не получится, поэтому расставьте приоритеты
Навести идеальную чистоту за 15 минут точно не получится, поэтому расставьте приоритеты. Фото: Изображение Midjourney
  • Приберитесь в ванной. Быстро протрите раковину и зеркало. Повесьте чистое полотенце для рук и положите новый кусок мыла.
  • Обратите внимание на прихожую. Расставьте обувь или уберите ее в коробку или кладовку. Освободите лишнее место на вешалке для одежды и головных уборов гостей.
  • Проверьте кухню. Здесь соблюдаем тот же принцип — никакого марафета, только самое необходимое. Посуду из раковины перемещаем в посудомойку, пакет с мусором — на балкон. Протираем стол и столешницы. Если плита очень грязная, то можно поставить на нее кастрюли и чайник, которые прикроют непорядок.
  • Подметите пол. Вымыть его вы точно не успеете, но собрать веником мусор — вполне реально.

Даже если вы не успели привести в порядок квартиру и ощущение хаоса осталось, не переживайте, расслабьтесь и улыбайтесь — ведь гости идут, чтобы повидать вас и приятно провести время в хорошей компании. А вот инспекция вашей квартиры на предмет грязной посуды и мусора в их намерения вряд ли входит.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Гости#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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