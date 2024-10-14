Гости в дом, а в доме все кувырком? Секреты мгновенной уборки всего за 15 минут

Posted 14 октября, 14:30
Published 14 октября, 14:30
Modified 14 октября, 14:32
Updated 14 октября, 14:32
В такой ситуации очень важен контроль времени. Если гости пообещали прийти через 15 минут, то обязательно поставьте таймер: 10 минут — на уборку, 5 — на приведение себя в порядок.
В 95% случаях ваши гости сразу обратят внимание на вас, а потом уже на чистоту в квартире. А если вы будете в растянутой майке, потная и замученная, это испортит всё впечатление, даже если дом будет сверкать от чистоты, — уверяет автор канала «По чуть-чуть о разном».
Если есть возможность, то делегируйте часть задач по уборке домочадцам. В этом случае экспресс-уборка будет намного более эффективной. Быстро приготовьте все, что может понадобиться для экспресс-клининга— тряпки, веник, мусорный мешок и вместительную тару.
Даже если вы не успели привести в порядок квартиру и ощущение хаоса осталось, не переживайте, расслабьтесь и улыбайтесь — ведь гости идут, чтобы повидать вас и приятно провести время в хорошей компании. А вот инспекция вашей квартиры на предмет грязной посуды и мусора в их намерения вряд ли входит.
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