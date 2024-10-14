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Posted 14 октября, 14:30

Published 14 октября, 14:30

Modified 14 октября, 14:32

Updated 14 октября, 14:32

Гости в дом, а в доме все кувырком? Секреты мгновенной уборки всего за 15 минут

Гости в дом, а в доме все кувырком? Секреты мгновенной уборки всего за 15 минут

14 октября 2024, 14:30
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Каждый из нас был в ситуации, когда гости предупреждают о своем появлении за 15-20 минут, когда вы к этому совершенно не готовы. В доме царит кавардак, а времени на наведение порядка остается катастрофически мало. Предлагаем вам пошаговую инструкцию по экстренной уборке.

В такой ситуации очень важен контроль времени. Если гости пообещали прийти через 15 минут, то обязательно поставьте таймер: 10 минут — на уборку, 5 — на приведение себя в порядок.

В 95% случаях ваши гости сразу обратят внимание на вас, а потом уже на чистоту в квартире. А если вы будете в растянутой майке, потная и замученная, это испортит всё впечатление, даже если дом будет сверкать от чистоты, — уверяет автор канала «По чуть-чуть о разном».
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Если есть возможность, то делегируйте часть задач по уборке домочадцам. В этом случае экспресс-уборка будет намного более эффективной. Быстро приготовьте все, что может понадобиться для экспресс-клининга— тряпки, веник, мусорный мешок и вместительную тару.

  • Определите приоритетные зоны. Не нужно убирать всю квартиру — все равно не успеете. Сфокусируйтесь на прихожей, ванной/туалете, кухне и гостиной. Быстро осмотрите каждую зону и выделите все, что нужно убрать.
  • Уберите лишние вещи. Соберите разбросанные вещи в корзину или любой большой контейнер. Думать не нужно, просто уберите все, что создает ощущение захламленности — книги, обувь, игрушки.
  • Протрите пыль на видных местах. Это поможет создать иллюзию чистоты. Лучше всего использовать слегка влажную тряпку, чтобы быстро избавиться от пыли и мелкого мусора, но не оставить при этом разводов.
  • Приведите в порядок унитаз. Никакой капитальной чистки — просто пройдитесь ершиком, вытрите сиденье и ободок чистой тряпкой. Убедитесь, что туалетная бумага имеется в наличии.
Навести идеальную чистоту за 15 минут точно не получится, поэтому расставьте приоритетыНавести идеальную чистоту за 15 минут точно не получится, поэтому расставьте приоритеты
Навести идеальную чистоту за 15 минут точно не получится, поэтому расставьте приоритеты. Фото: Изображение Midjourney
  • Приберитесь в ванной. Быстро протрите раковину и зеркало. Повесьте чистое полотенце для рук и положите новый кусок мыла.
  • Обратите внимание на прихожую. Расставьте обувь или уберите ее в коробку или кладовку. Освободите лишнее место на вешалке для одежды и головных уборов гостей.
  • Проверьте кухню. Здесь соблюдаем тот же принцип — никакого марафета, только самое необходимое. Посуду из раковины перемещаем в посудомойку, пакет с мусором — на балкон. Протираем стол и столешницы. Если плита очень грязная, то можно поставить на нее кастрюли и чайник, которые прикроют непорядок.
  • Подметите пол. Вымыть его вы точно не успеете, но собрать веником мусор — вполне реально.

Даже если вы не успели привести в порядок квартиру и ощущение хаоса осталось, не переживайте, расслабьтесь и улыбайтесь — ведь гости идут, чтобы повидать вас и приятно провести время в хорошей компании. А вот инспекция вашей квартиры на предмет грязной посуды и мусора в их намерения вряд ли входит.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Гости#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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