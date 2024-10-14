tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 12:03

Published 14 октября, 12:03

Modified 14 октября, 12:05

Updated 14 октября, 12:05

Готовим землю к зиме: почему доломитовая и костная мука — идеальные осенние удобрения

Готовим землю к зиме: почему доломитовая и костная мука — идеальные осенние удобрения

14 октября 2024, 12:03
Фото: Photo by paul mocan on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Использование доломитовой и костной муки в октябре восполняет недостаток питательных веществ и улучшает структуру почвы. Дачники, которые удобряли землю таким способом, отмечали увеличение урожая и снижение количества болезней растений.

Внесение доломитовой и костной муки в октябре — это отличная практика для подготовки почвы к следующему сезону. Объединяя два вида удобрений, садоводы значительно улучшают качество грунта. Осенью все микробиологические процессы в земле постепенно замирают, усвоение удобрений идет медленнее, но более полно. И растения в следующем сезоне получат все необходимые для роста и развития питательные вещества.

Не нужно сыпать в землю все подряд: какие удобрения запрещено смешивать
Узнать подробнее

Как внести в почву доломитовую муку

Доломитовая мука — это природный минерал, состоящий в основном из карбоната кальция и магния. Она помогает повысить уровень pH почвы, делая ее менее кислой, и обогащает ее магнием, необходимым для многих растений.

Убедитесь, что земля рыхлая и свободна от сорняков — это упростит процесс внесения удобрения. Обычно рекомендуется вносить 200-300 граммов доломитовой муки на квадратный метр почвы. Если у вас сильно кислая почва, дозу можно увеличить. Рассыпьте муку равномерно по поверхности почвы и аккуратно заделайте ее в верхний слой с помощью граблей или лопаты. Это поможет избежать вымывания удобрения дождем.

Доломитовая мука очень эффективна, но действует не сразу, а через сезон. То есть надо вносить под зиму, если мы хотим сажать весной. А прямо перед посадкой он эффект не успеет дать, — приводит портал «Новый очаг» слова Ольги Вороновой, ландшафтного дизайнера и садовника, члена Международной ассоциации дизайнеров IIDA.
Никакого азота: какие удобрения на самом деле нужно вносить в почву осенью
Узнать подробнее

Как внести в почву костную муку

Костная мука — это органическое удобрение, богатое фосфором и кальцием. Она способствует развитию корневой системы и помогает растениям противостоять болезням. Как и в случае с доломитовой мукой, сначала стоит подготовить почву, освободив ее от сорняков и крупных комьев. Оптимальная доза костной муки составляет примерно 300-500 граммов на квадратный метр. Если почва бедная, можно увеличить количество удобрения.

Костную муку также следует равномерно распределить по поверхности грядок и заделать в почву — это желательно сделать за 2-3 недели до заморозков, чтобы в почве начались необходимые реакции.

Ранее эксперты рассказали, почему осенью важно засеивать почву на даче сидератами.

Осенью сыпьте эти удобрения прямо под кусты: ягоды вырастут размером с кулак
Узнать подробнее
Читайте также:
Не нужно сыпать в землю все подряд: какие удобрения запрещено смешиватьКомпост созреет за два месяца: метод, который агрономы держали в тайнеПлодовые деревья не будут зависеть от капризов погоды: осенью подкормите их правильно
#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Почва#Дача#Удобрения#Подкормка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика