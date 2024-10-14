Готовим землю к зиме: почему доломитовая и костная мука — идеальные осенние удобрения

Posted 14 октября, 12:03
Published 14 октября, 12:03
Modified 14 октября, 12:05
Updated 14 октября, 12:05
Внесение доломитовой и костной муки в октябре — это отличная практика для подготовки почвы к следующему сезону. Объединяя два вида удобрений, садоводы значительно улучшают качество грунта. Осенью все микробиологические процессы в земле постепенно замирают, усвоение удобрений идет медленнее, но более полно. И растения в следующем сезоне получат все необходимые для роста и развития питательные вещества.
Доломитовая мука — это природный минерал, состоящий в основном из карбоната кальция и магния. Она помогает повысить уровень pH почвы, делая ее менее кислой, и обогащает ее магнием, необходимым для многих растений.
Убедитесь, что земля рыхлая и свободна от сорняков — это упростит процесс внесения удобрения. Обычно рекомендуется вносить 200-300 граммов доломитовой муки на квадратный метр почвы. Если у вас сильно кислая почва, дозу можно увеличить. Рассыпьте муку равномерно по поверхности почвы и аккуратно заделайте ее в верхний слой с помощью граблей или лопаты. Это поможет избежать вымывания удобрения дождем.
Доломитовая мука очень эффективна, но действует не сразу, а через сезон. То есть надо вносить под зиму, если мы хотим сажать весной. А прямо перед посадкой он эффект не успеет дать, — приводит портал «Новый очаг» слова Ольги Вороновой, ландшафтного дизайнера и садовника, члена Международной ассоциации дизайнеров IIDA.
Костная мука — это органическое удобрение, богатое фосфором и кальцием. Она способствует развитию корневой системы и помогает растениям противостоять болезням. Как и в случае с доломитовой мукой, сначала стоит подготовить почву, освободив ее от сорняков и крупных комьев. Оптимальная доза костной муки составляет примерно 300-500 граммов на квадратный метр. Если почва бедная, можно увеличить количество удобрения.
Костную муку также следует равномерно распределить по поверхности грядок и заделать в почву — это желательно сделать за 2-3 недели до заморозков, чтобы в почве начались необходимые реакции.
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