Готовим землю к зиме: почему доломитовая и костная мука — идеальные осенние удобрения

Убедитесь, что земля рыхлая и свободна от сорняков — это упростит процесс внесения удобрения. Обычно рекомендуется вносить 200-300 граммов доломитовой муки на квадратный метр почвы. Если у вас сильно кислая почва, дозу можно увеличить. Рассыпьте муку равномерно по поверхности почвы и аккуратно заделайте ее в верхний слой с помощью граблей или лопаты. Это поможет избежать вымывания удобрения дождем.