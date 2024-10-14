Итоги недели: густой дым с ЕВРАЗ НТМК, оксид азота и экологические уроки

По традиции сначала о качестве воздуха. Минувшая неделя оказалась богатой на загрязнения. Так, по официальным данным «Уральского УГМС», 8 октября в Нижнем Тагиле был в 2,1 раза превышен оксид азота. Вредное вещество уловил стационарный пост на Красном Камне. Добавим, что датчика на оксида азота нет среди датчиков газоанализатора редакции TagilCity.ru.