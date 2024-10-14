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Posted 14 октября, 10:33

Published 14 октября, 10:33

Modified 14 октября, 11:25

Updated 14 октября, 11:25

Итоги недели: густой дым с ЕВРАЗ НТМК, оксид азота и экологические уроки

Итоги недели: густой дым с ЕВРАЗ НТМК, оксид азота и экологические уроки

14 октября 2024, 10:33
Фото: tagilcity.ru
Сюжет
Выбросы
Перечисляем экологические события Нижнего Тагила и Свердловской области, о которых TagilCity.ru писал на неделе с 7 по 13 октября.

По традиции сначала о качестве воздуха. Минувшая неделя оказалась богатой на загрязнения. Так, по официальным данным «Уральского УГМС», 8 октября в Нижнем Тагиле был в 2,1 раза превышен оксид азота. Вредное вещество уловил стационарный пост на Красном Камне. Добавим, что датчика на оксида азота нет среди датчиков газоанализатора редакции TagilCity.ru.

Оксид азота превышал нормативы в 2,1 раза в Нижнем Тагиле 8 октября
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Позже, 11 октября над заводом-загрязнителем ЕВРАЗ НТМК расплылось облако дыма кирпичного цвета. Вместе с ним горожане ощутили специфический запах с Коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. TagilCity.ru подготовит официальные запросы по поводу выбросов ответственным ведомствам и самому предприятию.

«Давно я такого не видел»: Нижний Тагил окутал дым кирпичного цвета с НТМК
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Тем временем, в Политехнической гимназии Нижнего Тагила на неделе состоялся экологический урок от Росприроднадзора. Ученикам напомнили о важности сохранения природы и рассказали о деятельности ведомства.

В Политехнической гимназии Нижнего Тагила провели экологический урок
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А посетителям экодома «Народный» в Нижнем Тагиле прочитал лекции орнитолог Висимского заповедника Александра Хлопотова. Она рассказала, как правильно наблюдать за уральскими совами, а также поделилась интересными фактами о птицах.

Орнитолог рассказал тагильчанам, как правильно наблюдать за совами
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В другое место, где содержатся животные, пришла беда. У одной из лошадей КСК «Уралец» обнаружили смертельный вирус ИНАН. Больную лошадку усыпили, а других периодически проверяют на наличие болезни. В конном клубе — карантин.

«Это смертельный приговор»: в конном клубе Нижнего Тагила у лошади нашли опасный вирус
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Холодная зима 2023–2024 года дала о себе знать: в регионе не уродилось множество плодовых растений. Пострадали яблони, груши, смородина и вишня, чья невысокая урожайность была отмечена специалистами.

В Свердловской области не уродился урожай ягод и фруктов
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Не можем обойти вниманием еще одну экологическую акцию экодома «Народный». Это проект «БумБатл», который призван сократить использование бумаги и картона у населения Среднего Урала. Это уже пятая по счету такая акция в регионе.

Экологическая акция «БумБатл» в пятый раз стартовала в Свердловской области
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#Юлия Мамонтова#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Качество#Загрязнение#Выбросы#Екатеринбург#Качество воздуха
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