Из Екатеринбурга запустят самолеты на курорты Азии и Ближнего Востока

Posted 14 октября, 13:17
Published 14 октября, 13:17
Modified 14 октября, 13:19
Updated 14 октября, 13:19
С ноября 2024 стартуют рейсы на Пхукет, Паттайю и Шарм-эль-Шейх. Самолеты, которые будут возить уральцев на отдых, вмещают в себя до 250 человек, мест должно хватить всем, сообщают в пресс-службе аэропорта Кольцово.
А с декабря 2024 года запустят рейсы в индийский штат Гоа. Интервал полетов составит 10 дней. Эти рейсы будет обслуживать Azur air.
Напомним, что «Уральские авиалинии» смогли обогнать конкурента. В компании запустят прямые рейсы до Египта 28 октября.