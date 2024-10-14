Из Екатеринбурга запустят самолеты на курорты Азии и Ближнего Востока

С ноября 2024 стартуют рейсы на Пхукет, Паттайю и Шарм-эль-Шейх. Самолеты, которые будут возить уральцев на отдых, вмещают в себя до 250 человек, мест должно хватить всем, сообщают в пресс-службе аэропорта Кольцово.