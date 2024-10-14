tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 13:17

Published 14 октября, 13:17

Modified 14 октября, 13:19

Updated 14 октября, 13:19

Из Екатеринбурга запустят самолеты на курорты Азии и Ближнего Востока

Из Екатеринбурга запустят самолеты на курорты Азии и Ближнего Востока

14 октября 2024, 13:17
Фото: 1MI
Из аэропорта Екатеринбурга на время зимы запустят несколько прямых рейсов до Египта, Таиланда и Гоа.

С ноября 2024 стартуют рейсы на Пхукет, Паттайю и Шарм-эль-Шейх. Самолеты, которые будут возить уральцев на отдых, вмещают в себя до 250 человек, мест должно хватить всем, сообщают в пресс-службе аэропорта Кольцово.

А с декабря 2024 года запустят рейсы в индийский штат Гоа. Интервал полетов составит 10 дней. Эти рейсы будет обслуживать Azur air.

Напомним, что «Уральские авиалинии» смогли обогнать конкурента. В компании запустят прямые рейсы до Египта 28 октября.

Рейс задержался в Кольцово из-за сообщения о бомбе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Челябинск прилетело три лишних самолета из ЕкатеринбургаВ Екатеринбурге нескольким самолетам задержали вылет из-за холодаРейс из Египта в Екатеринбург задержали на 2 часа из-за угроз взрывчаткой
#Вадим Бредников#Общество#Отдых#Свердловская область#Кольцово#Туризм#Египет#Самолет#Аэропорт «Кольцово»#Таиланд#Рейсы#Рейс#Индия#Екатеринбург#Прямой рейс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика