Клубнике будет уютно в снежном домике: как и чем закрыть растение на зиму

Posted 14 октября, 14:59
Published 14 октября, 14:59
Modified 14 октября, 15:01
Updated 14 октября, 15:01
Перед наступлением зимы рекомендуется обработать клубнику от вредителей и болезней, чтобы предотвратить их размножение под укрытием. Закутывать клубнику лучше всего в конце осени, когда температура начнет опускаться ниже 0 градусов. Укрытие при этом не должно быть слишком плотным, чтобы не происходило запаривание растений.
За несколько недель до морозов стоит обильно полить клубнику — это повысит уровень влаги в почве, что также поможет растениям пережить холодную погоду.
Ни в коем случае не пренебрегайте мерами по защите кустов клубники.
Корни у нее погибают при кратковременном (!) снижении температуры почвы до -8 °С. А зимующие листья и рожки (короткие приросты текущего года, на которых закладываются цветочные почки) сильно повреждаются уже при температуре -10°С, а при -15 °С они и вовсе гибнут, — говорит блогер-агроном Алексей Володихин, автор telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы».
Одна из проблем последних лет — малоснежные зимы в средней полосе России, а ведь именно снег является лучшей защитой растений от вымерзания. Именно из-за этого клубника зачастую лучше зимует в Сибири с ее экстремально низкими температурами, но большими сугробами.
Чем можно закрыть растения? Эксперт предлагает несколько вариантов на выбор:
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