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Posted 14 октября, 14:59

Published 14 октября, 14:59

Modified 14 октября, 15:01

Updated 14 октября, 15:01

Агроном Володихин назвал два идеальных варианты для укрытия клубники на зиму

Клубнике будет уютно в снежном домике: как и чем закрыть растение на зиму

14 октября 2024, 14:59
Фото: 1MI

Агроном Володихин назвал два идеальных варианты для укрытия клубники на зиму

Сюжет
Дом и сад
Многие дачники считают, что клубника легко переносит морозы, поэтому даже самые суровые зимы ей не страшны. Из-за этого распространенного заблуждения многие уже лишились своих плантаций. Рачительные хозяева всегда закрывают растение на период холодов. Как и чем защитить клубнику?

Перед наступлением зимы рекомендуется обработать клубнику от вредителей и болезней, чтобы предотвратить их размножение под укрытием. Закутывать клубнику лучше всего в конце осени, когда температура начнет опускаться ниже 0 градусов. Укрытие при этом не должно быть слишком плотным, чтобы не происходило запаривание растений.

За несколько недель до морозов стоит обильно полить клубнику — это повысит уровень влаги в почве, что также поможет растениям пережить холодную погоду.

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Ни в коем случае не пренебрегайте мерами по защите кустов клубники.

Корни у нее погибают при кратковременном (!) снижении температуры почвы до -8 °С. А зимующие листья и рожки (короткие приросты текущего года, на которых закладываются цветочные почки) сильно повреждаются уже при температуре -10°С, а при -15 °С они и вовсе гибнут, — говорит блогер-агроном Алексей Володихин, автор telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы».

Одна из проблем последних лет — малоснежные зимы в средней полосе России, а ведь именно снег является лучшей защитой растений от вымерзания. Именно из-за этого клубника зачастую лучше зимует в Сибири с ее экстремально низкими температурами, но большими сугробами.

Не оставляйте свою клубничную плантацию на зиму без присмотраНе оставляйте свою клубничную плантацию на зиму без присмотра
Не оставляйте свою клубничную плантацию на зиму без присмотра. Фото: 1MI

Чем можно закрыть растения? Эксперт предлагает несколько вариантов на выбор:

  • Еловый или сосновый лапник. Это практически идеальный вариант: лапник защищает от холода, но циркуляция воздуха под ним не останавливается. К тому же он хорошо задерживает снег.
  • Хворост. Тоже неплохой вариант: хворост не слеживается, поэтому клубника под ним не будет преть.
  • Опавшие листья. Хорошо защищают от холода. Но слой листьев не должен быть слишком плотным и толстым, так как листья слеживаются и образуют ком, что может привести к гниению кустов.

Ранее эксперты рассказали об идеальных осенних удобрениях — доломитовой и костной муке.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Зима#Осень#Дача#Укрытие#Клубника#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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