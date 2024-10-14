Клубнике будет уютно в снежном домике: как и чем закрыть растение на зиму

Перед наступлением зимы рекомендуется обработать клубнику от вредителей и болезней, чтобы предотвратить их размножение под укрытием. Закутывать клубнику лучше всего в конце осени, когда температура начнет опускаться ниже 0 градусов. Укрытие при этом не должно быть слишком плотным, чтобы не происходило запаривание растений.