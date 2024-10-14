Комиссия: В автобусах Нижневартовска работающие исправно кондиционеры

Тем временем двое руководящих чиновников правительства ХМАО-Югры по-прежнему находятся под арестом из-за того, что они якобы прибегли к мошенничеству, на бюджетные средства приобретя автобусы с кондиционерами, но по факту закупив транспортные средства без них и по более низкой цене. Однако выводы комиссии указывают на то, что информация об отсутствии кондиционеров не отвечает действительности.