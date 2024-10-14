Комиссия: В автобусах Нижневартовска работающие исправно кондиционеры

Posted 14 октября, 15:32
Published 14 октября, 15:32
Modified 14 октября, 15:32
Updated 14 октября, 15:32
Такое заключение сделала комиссия из чиновников местной администрации и представителей компании «АвтоМАЗ», которая дала подтверждение работоспособности систем кондиционирования в салонах новых автобусов ЛИАЗ. Об этом сообщает muksun.fm.
Все эти автобусы (почти 200 единиц подвижного состава) для Нижневартовска приобретались за счет бюджетных средств (соответствующий госконтракт с компанией «АвтоМАЗ» подписали власти Ханты-Мансийского автономного округа).
Осмотр салонов пассажирских автобусов и приемка работ проводилась в период с конца сентября по начало октября 2024 года. Системы кондиционирования прошли подробный осмотр, с тестированием подачи холодного воздуха в салон транспортного средства, и получили заключение специалистов об исправности. Подписаны соответствующие протоколы.
Тем временем двое руководящих чиновников правительства ХМАО-Югры по-прежнему находятся под арестом из-за того, что они якобы прибегли к мошенничеству, на бюджетные средства приобретя автобусы с кондиционерами, но по факту закупив транспортные средства без них и по более низкой цене. Однако выводы комиссии указывают на то, что информация об отсутствии кондиционеров не отвечает действительности.
Перевозчик «Домтрансавто» пришел на рынок пассажирских перевозок Нижневартовска, выиграв муниципальный тендер весной 2024 года. Компания присоединилась к реформе транспортной сферы в городе, уже располагая сходным опытом в процессе налаживания пассажироперевозок в Санкт-Петербурге. Выведя на маршруты новые автобусы ЛИАЗ, перевозчик вдвое уменьшил интервал движения в час пик. В то же время укомплектованность водительским составом в компании достигла 100% после того, как нижневартовским водителям существенно повысили заработную плату.
Повышая привлекательность и удобство перевозок, перевозчик «Домтрансавто» предлагает розыгрыш бесплатных проездных и внедрение современных платежных систем, выполняя таким образом задачу цифровизации транспортной сети в российских регионах.