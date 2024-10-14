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Posted 14 октября, 11:20

Published 14 октября, 11:20

Modified 14 октября, 11:22

Updated 14 октября, 11:22

Митрополит Екатеринбургский сравнил участников СВО с хирургами

Митрополит Екатеринбургский сравнил участников СВО с хирургами

14 октября 2024, 11:20
Фото: 1MI
Владыка Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг высказал свое мнение по поводу спецоперации.

Владыка в своем выступлении на телеканале «Спас» заявил, что российские солдаты на поле боя — это как хирурги в операционной. И те и другие делают больно, разрезают тело, течет кровь.

Хирурги делают разрез не с целью причинить боль, а чтобы излечить. Подобно им, российские военные искореняют зло, нанося раны врагам, заключил митрополит.

В Свердловской области создали горячую линию для бойцов СВО.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Екатеринбург#СВО#Митрополит#Боец СВО#Зона СВО
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