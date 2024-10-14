Митрополит Екатеринбургский сравнил участников СВО с хирургами

Posted 14 октября, 11:20
Published 14 октября, 11:20
Modified 14 октября, 11:22
Updated 14 октября, 11:22
Владыка в своем выступлении на телеканале «Спас» заявил, что российские солдаты на поле боя — это как хирурги в операционной. И те и другие делают больно, разрезают тело, течет кровь.
Хирурги делают разрез не с целью причинить боль, а чтобы излечить. Подобно им, российские военные искореняют зло, нанося раны врагам, заключил митрополит.
В Свердловской области создали горячую линию для бойцов СВО.