Молодые люди в Ирбите заказали сразу несколько такси и не уехали

Posted 14 октября, 06:09
Published 14 октября, 06:09
Modified 14 октября, 06:11
Updated 14 октября, 06:11
По словам одного из таксистов, он приехал по указанному адресу и заметил, что компания садится уже в другое такси. В этот же момент подъехали еще две машины, рассказали в Telegram-канале «Шоу Ирбит».
Выяснилось, что каждый из четырех горожан вызвали по машине, чтобы уехать с тем, кто приедет быстрее других. Водители решили проучить их и уехали.
Напомним, у девушки из Березовского 315 раз списали деньги за такси из-за технического сбоя.