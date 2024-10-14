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Posted 14 октября, 06:09

Published 14 октября, 06:09

Modified 14 октября, 06:11

Updated 14 октября, 06:11

Молодые люди в Ирбите заказали сразу несколько такси и не уехали

Молодые люди в Ирбите заказали сразу несколько такси и не уехали

14 октября 2024, 06:09
Фото: Изображение Midjourney
В Ирбите компания молодых людей заказала сразу несколько машин такси. Водители за это решили их «проучить».

По словам одного из таксистов, он приехал по указанному адресу и заметил, что компания садится уже в другое такси. В этот же момент подъехали еще две машины, рассказали в Telegram-канале «Шоу Ирбит».

Выяснилось, что каждый из четырех горожан вызвали по машине, чтобы уехать с тем, кто приедет быстрее других. Водители решили проучить их и уехали.

Напомним, у девушки из Березовского 315 раз списали деньги за такси из-за технического сбоя.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Ирбит#Пассажиры#Такси#Водители#Компания#Молодые люди#Екатеринбург#Инцидент#Таксисты
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