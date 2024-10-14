tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 03:42

Published 14 октября, 03:42

Modified 14 октября, 03:44

Updated 14 октября, 03:44

Нелегальный мигрант на иномарке устроил ДТП в центре Екатеринбурга

Нелегальный мигрант на иномарке устроил ДТП в центре Екатеринбурга

14 октября 2024, 03:42
Фото: 1MI
В Екатеринбурге водитель иномарки Hyundai столкнулся с автомобилем Porsche на улице Малышева. Происшествие случилось 13 октября 2024 года.

По словам очевидцев, водитель, решив перестроиться в соседний ряд, не уступил дорогу другой машине, в результате чего произошла авария. Пострадали водитель и пассажирка Hyundai, а также пассажир Porsche, пишет Ура.ру.

Фото: Ура.ру

Известно, что мигрант приехал из Узбекистана в Екатеринбург незаконно и работает водителем такси. В момент аварии с ним в автомобиле находилась его соотечественница, которая тоже находится в РФ нелегально.

Напомним, 12 октября 2024 года в Екатеринбурге столкнулись две легковые машины, в результате чего пострадали несколько человек.

4 студента УрФУ погибли в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург
Узнать подробнее
Читайте также:
Два пенсионера на автомобилях не поделили дорогу в Нижнем ТагилеДве иномарки не поделили дорогу в ЕкатеринбургеШесть человек попали в ДТП в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Узбекистан#Столкновение#Такси#Водитель#ЧП#Пострадавшие#Hyundai#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика