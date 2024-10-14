Нелегальный мигрант на иномарке устроил ДТП в центре Екатеринбурга

Posted 14 октября, 03:42
Published 14 октября, 03:42
Modified 14 октября, 03:44
Updated 14 октября, 03:44
По словам очевидцев, водитель, решив перестроиться в соседний ряд, не уступил дорогу другой машине, в результате чего произошла авария. Пострадали водитель и пассажирка Hyundai, а также пассажир Porsche, пишет Ура.ру.
Известно, что мигрант приехал из Узбекистана в Екатеринбург незаконно и работает водителем такси. В момент аварии с ним в автомобиле находилась его соотечественница, которая тоже находится в РФ нелегально.
Напомним, 12 октября 2024 года в Екатеринбурге столкнулись две легковые машины, в результате чего пострадали несколько человек.