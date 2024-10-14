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Posted 14 октября, 08:39

Published 14 октября, 08:39

Modified 14 октября, 08:39

Updated 14 октября, 08:39

Новый российский препарат поможет в борьбе с ожирением

Новый российский препарат поможет в борьбе с ожирением

14 октября 2024, 08:39
Фото: 1MI
В Москве состоялся международный конгресс, организованный на базе Национального медико-исследовательского центра эндокринологии при Министерстве здравоохранения РФ. На мероприятии обсудили проблемы, связанные с избыточной массой тела.

На сессии под названием «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» собрались специалисты в области диагностики и лечения ожирения. В обсуждении приняли участие не только отечественные учёные, но и эксперты из таких стран, как Китай, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан и Беларусь, передает inkazan.ru.

Участники сошлись во мнении, что избыточный вес и ожирение следует рассматривать как социально значимые заболевания. Ведущие эндокринологи обсудили различные методы борьбы с этой проблемой и изучили новые лекарственные средства, доступные на рынке.

Татьяна Маркова, профессор кафедры эндокринологии Российского университета медицины Минздрава РФ, подчеркнула, что изменения в образе жизни — это только часть борьбы с ожирением. По ее словам, необходимо и медикаментозное лечение, которое не только способствует похудению, но и уменьшает риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

В этом контексте Маркова обратила внимание на препарат «Велгия», недавно выпущенный на российский рынок компанией «Промомед». Это средство, содержащее семаглутид, специально разработано для борьбы с ожирением.

На конгрессе также работала секция с участием компании «Промомед», на которой обсуждались вопросы поддержания и восстановления метаболического здоровья.

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