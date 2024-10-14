Новый российский препарат поможет в борьбе с ожирением

На сессии под названием «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка» собрались специалисты в области диагностики и лечения ожирения. В обсуждении приняли участие не только отечественные учёные, но и эксперты из таких стран, как Китай, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан и Беларусь, передает inkazan.ru.