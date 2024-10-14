Оба водопровода прорвало в Новоуральске

Posted 14 октября, 04:01
Published 14 октября, 04:01
Modified 14 октября, 04:03
Updated 14 октября, 04:03
Сотрудники коммунальных служб вскоре стали работать над устранением аварии. Подача тепла на этот период происходит по резервной схеме, благодаря чему в домах есть отопление и горячее водоснабжение, рассказал мэр города Вячеслав Тюменцев на своей странице во ВКонтакте.
При этом жители улиц Жигаловского и Ленина в данном районе отметили, что у них сейчас нет ни горячей воды, ни отопления. Тюменцев отметил, что ремонт будет длиться несколько дней.
Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге прорвало трубопровод с горячей водой в районе Новой Сортировки.