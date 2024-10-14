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Posted 14 октября, 04:01

Published 14 октября, 04:01

Modified 14 октября, 04:03

Updated 14 октября, 04:03

Оба водопровода прорвало в Новоуральске

Оба водопровода прорвало в Новоуральске

14 октября 2024, 04:01
Фото: Изображение Midjourney
В Новоуральске произошла авария одновременно на двух водопроводах, благодаря которым осуществлялась подача тепла и горячей воды в Южном районе. Инцидент произошел ночью 13 октября 2024 года.

Сотрудники коммунальных служб вскоре стали работать над устранением аварии. Подача тепла на этот период происходит по резервной схеме, благодаря чему в домах есть отопление и горячее водоснабжение, рассказал мэр города Вячеслав Тюменцев на своей странице во ВКонтакте.

При этом жители улиц Жигаловского и Ленина в данном районе отметили, что у них сейчас нет ни горячей воды, ни отопления. Тюменцев отметил, что ремонт будет длиться несколько дней.

Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге прорвало трубопровод с горячей водой в районе Новой Сортировки.

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