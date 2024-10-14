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Posted 14 октября, 11:22

Published 14 октября, 11:22

Modified 14 октября, 11:24

Updated 14 октября, 11:24

Обвиняемому в убийстве девушки в Каменске-Уральском грозит 22 года тюрьмы

Обвиняемому в убийстве девушки в Каменске-Уральском грозит 22 года тюрьмы

14 октября 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Убийство школьницы в Каменске-Уральском
Гособвинитель запросил 22 года лишения свободы для мужчины, который обвиняется в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском.

Судебное заседание состоялось 14 октября 2024 года в региональном облсуде. Во время процесса сторона обвинения запросила вышеупомянутый срок для подсудимого в ИК строгого режима с ограничением свободы в течение двух лет, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, убийство произошло в августе 2023 года. По версии следствия, мужчина, ехавший на велосипеде, заметил девушку, которая поздно вечером возвращалась домой. Он ее обогнал и проехал чуть дальше, где было мало освещения.

Дождавшись жертву, свердловчанин на нее напал и потащил в лесополосу, где хотел совершить насильственные действия. Однако девушка активно сопротивлялась и кричала, и тогда подсудимый ее задушил. После этого мужчина забрал ее телефон и скрылся.

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