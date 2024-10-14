Обвиняемому в убийстве девушки в Каменске-Уральском грозит 22 года тюрьмы

Дождавшись жертву, свердловчанин на нее напал и потащил в лесополосу, где хотел совершить насильственные действия. Однако девушка активно сопротивлялась и кричала, и тогда подсудимый ее задушил. После этого мужчина забрал ее телефон и скрылся.