Обвиняемому в убийстве девушки в Каменске-Уральском грозит 22 года тюрьмы

Posted 14 октября, 11:22
Published 14 октября, 11:22
Modified 14 октября, 11:24
Updated 14 октября, 11:24
Судебное заседание состоялось 14 октября 2024 года в региональном облсуде. Во время процесса сторона обвинения запросила вышеупомянутый срок для подсудимого в ИК строгого режима с ограничением свободы в течение двух лет, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, убийство произошло в августе 2023 года. По версии следствия, мужчина, ехавший на велосипеде, заметил девушку, которая поздно вечером возвращалась домой. Он ее обогнал и проехал чуть дальше, где было мало освещения.
Дождавшись жертву, свердловчанин на нее напал и потащил в лесополосу, где хотел совершить насильственные действия. Однако девушка активно сопротивлялась и кричала, и тогда подсудимый ее задушил. После этого мужчина забрал ее телефон и скрылся.