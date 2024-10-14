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Posted 14 октября, 14:58

Published 14 октября, 14:58

Modified 14 октября, 15:00

Updated 14 октября, 15:00

Под Нижним Тагилом два 9-летних ребенка утонули в болоте

Под Нижним Тагилом два 9-летних ребенка утонули в болоте

14 октября 2024, 14:58
Фото: Прокуратура Свердловской области
Под Нижним Тагилом, в Новоасбесте два 9-летних ребенка играли на берегу, провалились под лед и утонули.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, дети втроем играли вблизи болота. Из-за холодной погоды водоем покрылся тонким слоем льда. Мальчик и девочка решили по нему пройтись, чтобы достать мяч, но тот не выдержал их веса.

Оставшийся на берегу 13-летний пытался спасти друзей, но не смог, тогда отправился к ближайшим постройкам, чтобы найти взрослых и позвать на помощь. Провалившиеся под лед не смогли дождаться помощи, они погибли.

Напомним, что в одной из школ Екатеринбурга дети массово отравились. Специалистам Роспотребнадзора уже удалось выявить источник инфекции.

В Свердловской области с начала 2024 года от сниффинга погибли двое детей
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