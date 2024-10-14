Под Нижним Тагилом два 9-летних ребенка утонули в болоте

Posted 14 октября, 14:58
Published 14 октября, 14:58
Modified 14 октября, 15:00
Updated 14 октября, 15:00
Как сообщает прокуратура Свердловской области, дети втроем играли вблизи болота. Из-за холодной погоды водоем покрылся тонким слоем льда. Мальчик и девочка решили по нему пройтись, чтобы достать мяч, но тот не выдержал их веса.
Оставшийся на берегу 13-летний пытался спасти друзей, но не смог, тогда отправился к ближайшим постройкам, чтобы найти взрослых и позвать на помощь. Провалившиеся под лед не смогли дождаться помощи, они погибли.
Напомним, что в одной из школ Екатеринбурга дети массово отравились. Специалистам Роспотребнадзора уже удалось выявить источник инфекции.