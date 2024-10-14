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Posted 14 октября, 04:54

Published 14 октября, 04:54

Modified 14 октября, 04:57

Updated 14 октября, 04:57

Пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП в Екатеринбурге

Пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП в Екатеринбурге

14 октября 2024, 04:54
Фото: ГАИ по Свердловской области
В Екатеринбурге произошла авария на Лучистой улице с участием автомобилей Skoda Rapid, Great Wall, а также автобусов ПАЗ и МАЗ. Происшествие случилось 13 октября 2024 года.

Водитель иномарки Skoda отвлекся во время вождения и врезался в автомобиль Great, который, в свою очередь, отбросило на автобусы, находившиеся в это время рядом, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Сообщается, что пострадавших в результате аварии нет. Выяснилось и то, что водитель Skoda в момент ЧП был в нетрезвом состоянии.

Напомним, на автодороге в Свердловской области «Нива» врезалась в грузовик. Водитель легкового транспорта скончался на месте происшествия.

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