Пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП в Екатеринбурге

Posted 14 октября, 04:54
Published 14 октября, 04:54
Modified 14 октября, 04:57
Updated 14 октября, 04:57
Водитель иномарки Skoda отвлекся во время вождения и врезался в автомобиль Great, который, в свою очередь, отбросило на автобусы, находившиеся в это время рядом, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Сообщается, что пострадавших в результате аварии нет. Выяснилось и то, что водитель Skoda в момент ЧП был в нетрезвом состоянии.
Напомним, на автодороге в Свердловской области «Нива» врезалась в грузовик. Водитель легкового транспорта скончался на месте происшествия.