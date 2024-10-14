Ремонт реанимации планируется в ГБ №4 Нижнего Тагила

Речь идет об отделении, расположенном в здании главного корпуса с теплым пристроем и подземным переходом на улице Солнечная. Приступить к работам подрядчику необходимо 25 ноября 2024 года и сдать объект до 25 мая 2025 года. При этом, каждую неделю будут проводиться совещания для оперативного решения вопросов.