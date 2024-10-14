Ремонт реанимации планируется в ГБ №4 Нижнего Тагила

Posted 14 октября, 11:12
Published 14 октября, 11:12
Modified 14 октября, 11:14
Updated 14 октября, 11:14
Речь идет об отделении, расположенном в здании главного корпуса с теплым пристроем и подземным переходом на улице Солнечная. Приступить к работам подрядчику необходимо 25 ноября 2024 года и сдать объект до 25 мая 2025 года. При этом, каждую неделю будут проводиться совещания для оперативного решения вопросов.
Операционно-реанимационный блок находится на первом этаже здания и включает в себя несколько помещений, например, стерилизационную, кладовые, кабинеты врача, старшей медсестры, генераторную и другие, выяснила редакция TagilCity.ru.
Во время проведения капремонта подрядчику необходимо регулярно вывозить мусор, в том числе и крупногабаритный. Гарантия на материалы, оборудование и изделия, а также на сами работы составит 60 месяцев.
Также в Нижнем Тагиле продолжается капремонт здания травмпункта в Дзержинском районе.