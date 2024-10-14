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Posted 14 октября, 11:12

Published 14 октября, 11:12

Modified 14 октября, 11:14

Updated 14 октября, 11:14

Ремонт реанимации планируется в ГБ №4 Нижнего Тагила

Ремонт реанимации планируется в ГБ №4 Нижнего Тагила

14 октября 2024, 11:12
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле выделено 38,4 миллиона рублей для капремонта помещений отделения анестезиологии и реанимации в горбольнице №4.

Речь идет об отделении, расположенном в здании главного корпуса с теплым пристроем и подземным переходом на улице Солнечная. Приступить к работам подрядчику необходимо 25 ноября 2024 года и сдать объект до 25 мая 2025 года. При этом, каждую неделю будут проводиться совещания для оперативного решения вопросов.

Операционно-реанимационный блок находится на первом этаже здания и включает в себя несколько помещений, например, стерилизационную, кладовые, кабинеты врача, старшей медсестры, генераторную и другие, выяснила редакция TagilCity.ru.

Во время проведения капремонта подрядчику необходимо регулярно вывозить мусор, в том числе и крупногабаритный. Гарантия на материалы, оборудование и изделия, а также на сами работы составит 60 месяцев.

Также в Нижнем Тагиле продолжается капремонт здания травмпункта в Дзержинском районе.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Больница#Врачи#Пациенты#Реанимация#Екатеринбург#Закупка
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