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Posted 14 октября, 13:01

Published 14 октября, 13:01

Modified 14 октября, 13:01

Updated 14 октября, 13:01

РЭО: За 3 дня в мастерской «Зеленый фургон» гости РЭФ сделали 1,1 тыс. сувениров

РЭО: За 3 дня в мастерской «Зеленый фургон» гости РЭФ сделали 1,1 тыс. сувениров

14 октября 2024, 13:01
Фото: reo.ru
На Российском экологическом форуме (РЭФ) посетители мастерской «Зеленый фургон» смогли создать 1100 карабинов, значков и брелоков из пластиковых отходов всего за три дня.

По словам Дениса Буцаева, генерального директора Российского экологического оператора, мастерская «Зеленый фургон» предлагает полный цикл переработки пластиковых материалов и проводит десять различных мастер-классов, пишет 56orb.ru. В 2023 году мастерская принимала участие в 18 мероприятиях, которые собрали свыше 38 000 посетителей, в том числе много взрослых. Интерес к ее деятельности остается высоким, и РЭФ не стал исключением. В ходе трех дней форума участники переработали 200 килограммов пластиковых крышек и изготовили 1100 экологических сувениров.

Измельченные крышечки будут отправлены на дальнейшую переработку, а вторичное сырье из них будет использовано для производства мебели.

В первый день мероприятия — молодежный — участники произвели более 600 экологически чистых сувениров и переработали 150 кг крышек с помощью велошредеров. В последующие два дня было сделано еще 500 сувениров и переработано 50 кг крышек.

В 2024 году с 7 по 9 октября проводился Российский экологический форум, в рамках которого провели молодежный день и ряд деловых мероприятий. Дополнительные сведения о форуме доступны на официальном сайте Российского экологического оператора. Форум организован Российским экологическим оператором, Правительством Российской Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была основана в соответствии с указом президента в январе 2019 года. Основная цель РЭО заключается в разработке и внедрении эффективной комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории страны. Согласно Указу президента от 7 мая 2024 года № 309, определена национальная цель по формированию экономики замкнутого цикла. К 2030 году планируется добиться 100% сортировки ТКО, при этом не более половины из них должно отправляться на захоронение, а также необходимо использовать как минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

#Общество
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