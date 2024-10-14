РЭО: За 3 дня в мастерской «Зеленый фургон» гости РЭФ сделали 1,1 тыс. сувениров

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была основана в соответствии с указом президента в январе 2019 года. Основная цель РЭО заключается в разработке и внедрении эффективной комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории страны. Согласно Указу президента от 7 мая 2024 года № 309, определена национальная цель по формированию экономики замкнутого цикла. К 2030 году планируется добиться 100% сортировки ТКО, при этом не более половины из них должно отправляться на захоронение, а также необходимо использовать как минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.