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Posted 14 октября, 06:36

Published 14 октября, 06:36

Modified 14 октября, 06:38

Updated 14 октября, 06:38

Родители учеников школы №21 в Нижнем Тагиле недовольны отсутствием дверей в туалетах

Родители учеников школы №21 в Нижнем Тагиле недовольны отсутствием дверей в туалетах

14 октября 2024, 06:36
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле родители учеников школы №21 на улице Некрасова пожаловались на состояние туалетов.

По словам одного из родителей, в кабинках отсутствуют двери. Из-за этого дети стесняются ходить в туалет и терпят до дома. Также отсутствует туалетная бумага, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, родители учеников гимназии в Екатеринбурге возмутились стеклянными дверями в туалете якобы для того, чтобы предотвращать курение и вандализм. По их словам, дети стесняются теперь туда ходить. Родители обратились в прокуратуру.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Школьники#Школа#Родители#Туалет#Екатеринбург#Инцидент
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