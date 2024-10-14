Родители учеников школы №21 в Нижнем Тагиле недовольны отсутствием дверей в туалетах

Posted 14 октября, 06:36
Published 14 октября, 06:36
Modified 14 октября, 06:38
Updated 14 октября, 06:38
По словам одного из родителей, в кабинках отсутствуют двери. Из-за этого дети стесняются ходить в туалет и терпят до дома. Также отсутствует туалетная бумага, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, родители учеников гимназии в Екатеринбурге возмутились стеклянными дверями в туалете якобы для того, чтобы предотвращать курение и вандализм. По их словам, дети стесняются теперь туда ходить. Родители обратились в прокуратуру.