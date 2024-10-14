Секреты чистоты старых затхлых подушек раскрыты: будете спать сном младенца

Осторожно вотрите хлоргексидин с помощью мягкой губки или тряпки: он хорошо проникает в ткань и борется с бактериями и грибком, которые могут вызывать затхлый запах. После обработки оставьте подушки на воздухе — они должны полностью высохнуть. Хлоргексидин не только полностью избавит от запаха плесени, но и поможет осветлить некрасивые пятна.