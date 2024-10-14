tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 10:05

Published 14 октября, 10:05

Modified 14 октября, 10:07

Updated 14 октября, 10:07

Секреты чистоты старых затхлых подушек раскрыты: будете спать сном младенца

Секреты чистоты старых затхлых подушек раскрыты: будете спать сном младенца

14 октября 2024, 10:05
Фото: Photo by Mediamodifier on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Со временем любые подушки начинают неприятно пахнуть, а на чехлах появляются желтые пятна — это связано с тем, что ночью потеет даже здоровый человек. Для выведения пятен и запаха попробуйте воспользоваться двумя копеечными средствами.

Как вернуть чистоту подушкам с помощью хлогексидина

Возьмите 2-процентный хлоргексидин и разведите его с водой в пропорции 1:1. Вы получите безопасный раствор для дезинфекции.

Хлоргексидин — это отличное средство, которое убивает бактерии. Он стоит недорого, поэтому всегда запасаюсь этим средством впрок. Потом переливаю 100-200 мл в бутылочку с распылителем и использую по мере необходимости. Просто разбрызгиваю средство по подушке, — предлагает свой рецепт канал «Блог экономки».
Стирка с уксусом спасла мои белые вещи: лью вместе с порошком и о пятнах забыла
Узнать подробнее

Осторожно вотрите хлоргексидин с помощью мягкой губки или тряпки: он хорошо проникает в ткань и борется с бактериями и грибком, которые могут вызывать затхлый запах. После обработки оставьте подушки на воздухе — они должны полностью высохнуть. Хлоргексидин не только полностью избавит от запаха плесени, но и поможет осветлить некрасивые пятна.

Как вернуть чистоту подушкам с помощью перекиси водорода

Смешайте одну часть 3-процентной перекиси водорода с двумя частями воды. Нанесите раствор на участки с пятнами с помощью пульверизатора или губки. Через несколько минут аккуратно протрите влажной тряпкой, чтобы удалить остатки раствора. Средство также эффективно для удаления пятен и дезинфекции.

После обработки оставьте подушки на свежем воздухе, желательно на солнце, которое завершит работу по борьбе с микробами.

Шиворот-навыворот: нужно ли выворачивать вещи наизнанку перед стиркой
Узнать подробнее

Как еще можно сохранить чистоту и свежесть подушек

  • Регулярно проветривайте подушки. Раз в месяц выносите их на балкон или в хорошо проветриваемое помещение.
  • Стирайте чехлы. Если у ваших подушек съемные чехлы, регулярно стирайте их в горячей воде с добавлением стирального порошка и уксуса — это поможет избавиться от застоявшегося запаха.
  • Используйте ароматизаторы. После чистки используйте натуральные ароматизаторы — эфирные масла лаванды и лимона. Эти запахи ненавязчивы и не нарушат ваш сон.

Ранее эксперты рассказали, как вернуть идеальную белизну вещам с желтыми пятнами от пота и дезодоранта.

Режим короткой стирки ставим на паузу: почему спешка вредна для одежды
Узнать подробнее
Читайте также:
Не бойтесь стирать перьевые подушки: эксперт рассказала, как вернуть им мягкостьПолотенца хрустят от свежести, как в лучших отелях: лайфхак от французских хозяекДом сияет, а огород цветет: необычные способы использования пищевой соды в быту
#Дарья Бобровицкая#Россия#Чистота#Дом#Окружающая среда#Подушка#Стирка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика