Секреты чистоты старых затхлых подушек раскрыты: будете спать сном младенца

Posted 14 октября, 10:05
Published 14 октября, 10:05
Modified 14 октября, 10:07
Updated 14 октября, 10:07
Возьмите 2-процентный хлоргексидин и разведите его с водой в пропорции 1:1. Вы получите безопасный раствор для дезинфекции.
Хлоргексидин — это отличное средство, которое убивает бактерии. Он стоит недорого, поэтому всегда запасаюсь этим средством впрок. Потом переливаю 100-200 мл в бутылочку с распылителем и использую по мере необходимости. Просто разбрызгиваю средство по подушке, — предлагает свой рецепт канал «Блог экономки».
Осторожно вотрите хлоргексидин с помощью мягкой губки или тряпки: он хорошо проникает в ткань и борется с бактериями и грибком, которые могут вызывать затхлый запах. После обработки оставьте подушки на воздухе — они должны полностью высохнуть. Хлоргексидин не только полностью избавит от запаха плесени, но и поможет осветлить некрасивые пятна.
Смешайте одну часть 3-процентной перекиси водорода с двумя частями воды. Нанесите раствор на участки с пятнами с помощью пульверизатора или губки. Через несколько минут аккуратно протрите влажной тряпкой, чтобы удалить остатки раствора. Средство также эффективно для удаления пятен и дезинфекции.
После обработки оставьте подушки на свежем воздухе, желательно на солнце, которое завершит работу по борьбе с микробами.
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