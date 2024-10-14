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Posted 14 октября, 11:13

Published 14 октября, 11:13

Modified 14 октября, 11:15

Updated 14 октября, 11:15

Серые пятки на белых носках настроения больше не испортят: даже отбеливатель не нужен

Серые пятки на белых носках настроения больше не испортят: даже отбеливатель не нужен

14 октября 2024, 11:13
Фото: Photo by Beth Macdonald on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Белые носки, даже если их стирать каждый день, быстро сереют и выглядят неопрятно. Особенно страдают пятки — их приходится драить руками. А можно ли облегчить себе жизнь и привести в порядок носочки без особых усилий?

Одна из главных причин, по которым белые носки сереют, это стирка с вещами другого цвета. Как и любое белое белье, носки нужно стирать только с однотонными белыми вещами такого же цвета. Перед стиркой рассортируйте носки: даже светло-бежевые не нужно класть в кучу с белыми, если, конечно, вы хотите добиться идеального результата.

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Видимые пятна — например, от грязи или травы, предварительно обработайте. Нанесите немного жидкого мыла или стирального порошка на пятна и оставьте на 15-30 минут. Важно выбрать подходящее средство для стирки — лучше всего подойдет порошок для белого белья. Некоторые хозяйки предпочитают жидкие моющие средства, так как они лучше растворяются в воде и эффективнее удаляют пятна.

Белые носки оптимально стирать при температуре 60 градусов, однако обязательно проверьте ярлыки с рекомендациями по уходу за изделиями. Обязательно хорошо прополощите носки, чтобы удалить остатки моющего средства. Его остатки могут вызывать раздражение кожи. Сушить носки лучше всего на воздухе или в сушильной машине (выбирайте щадящий режим, чтобы носки не уменьшились до кукольного размера).

Белые носки, сделанные из синтетической ткани, после использования отбеливателей могут пожелтеть.Белые носки, сделанные из синтетической ткани, после использования отбеливателей могут пожелтеть.
Белые носки, сделанные из синтетической ткани, после использования отбеливателей могут пожелтеть.. Фото: tagilcity.ru

Чтобы пятки стали идеально белыми, попробуйте воспользоваться следующими средствами:

  • Уксус. Это отличный натуральный отбеливатель. Его можно использовать при ручной стирке и добавлять в машину. Уксус не только избавляет от серости, но и устраняет любые запахи.
  • Сода. Также обладает отбеливающим эффектом и хорошо освежает вещи. Сода помогает отбелить и освежить вещи. Добавьте ½ стакана соды в отсек для порошка или используйте во время замачивания при ручной стирке.
  • Перекись водорода.
Наполните ведро или таз двумя литрами теплой воды, вылейте туда полстакана 3% перекиси и замочите в растворе носки на 30-60 минут в зависимости от интенсивности загрязнения, — советуют эксперты портала techinsider.ru.

Ну, а самый главный совет, который позволит белым носкам долго оставаться по-настоящему белыми, это регулярная стирка. Не занашивайте их — этот предмет гардероба стоит менять ежедневно.

Ранее эксперты раскрыли секреты чистоты и свежести старых затхлых подушек.

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