Серые пятки на белых носках настроения больше не испортят: даже отбеливатель не нужен

Одна из главных причин, по которым белые носки сереют, это стирка с вещами другого цвета. Как и любое белое белье, носки нужно стирать только с однотонными белыми вещами такого же цвета. Перед стиркой рассортируйте носки: даже светло-бежевые не нужно класть в кучу с белыми, если, конечно, вы хотите добиться идеального результата.