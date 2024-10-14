Серые пятки на белых носках настроения больше не испортят: даже отбеливатель не нужен

Posted 14 октября, 11:13
Published 14 октября, 11:13
Modified 14 октября, 11:15
Updated 14 октября, 11:15
Одна из главных причин, по которым белые носки сереют, это стирка с вещами другого цвета. Как и любое белое белье, носки нужно стирать только с однотонными белыми вещами такого же цвета. Перед стиркой рассортируйте носки: даже светло-бежевые не нужно класть в кучу с белыми, если, конечно, вы хотите добиться идеального результата.
Видимые пятна — например, от грязи или травы, предварительно обработайте. Нанесите немного жидкого мыла или стирального порошка на пятна и оставьте на 15-30 минут. Важно выбрать подходящее средство для стирки — лучше всего подойдет порошок для белого белья. Некоторые хозяйки предпочитают жидкие моющие средства, так как они лучше растворяются в воде и эффективнее удаляют пятна.
Белые носки оптимально стирать при температуре 60 градусов, однако обязательно проверьте ярлыки с рекомендациями по уходу за изделиями. Обязательно хорошо прополощите носки, чтобы удалить остатки моющего средства. Его остатки могут вызывать раздражение кожи. Сушить носки лучше всего на воздухе или в сушильной машине (выбирайте щадящий режим, чтобы носки не уменьшились до кукольного размера).
Чтобы пятки стали идеально белыми, попробуйте воспользоваться следующими средствами:
Наполните ведро или таз двумя литрами теплой воды, вылейте туда полстакана 3% перекиси и замочите в растворе носки на 30-60 минут в зависимости от интенсивности загрязнения, — советуют эксперты портала techinsider.ru.
Ну, а самый главный совет, который позволит белым носкам долго оставаться по-настоящему белыми, это регулярная стирка. Не занашивайте их — этот предмет гардероба стоит менять ежедневно.
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