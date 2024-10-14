Собака упала в приоткрытый колодец в Нижнем Тагиле

Posted 14 октября, 09:35
Published 14 октября, 09:35
Modified 14 октября, 09:37
Updated 14 октября, 09:37
Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчеру утром 14 октября 2024 года. Тагильчанка рассказала, что вышла гулять с собакой. Через какое-то время пес пропал из виду. Оказалось, что животное упало в колодец, который был приоткрыт.
Сама собака оттуда выбраться не смогла. Спасатели откликнулись на просьбу о помощи. Для того чтобы вытащить пса, понадобилось применить трипод и веревочную систему.
Напомним, что зимой 2024 года в открытый колодец в Нижнем Тагиле упала незрячая женщина и получила многочисленные ушибы.