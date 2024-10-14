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Posted 14 октября, 13:13

Published 14 октября, 13:13

Modified 14 октября, 13:15

Updated 14 октября, 13:15

В Нижнем Тагиле вырастут стипендии и другие социальные выплаты

Социальные выплаты проиндексируют в Нижнем Тагиле в 2024 году

14 октября 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле вырастут стипендии и другие социальные выплаты

Сюжет
Касается каждого
Ряд социальных выплат, включая студенческую стипендию и ежемесячные денежные вознаграждения «Почетным гражданам» Нижнего Тагила, будут увеличены в следующем году.

Сумма выплат определится при формировании городского бюджета на 2025 год.

В следующем году мы решили увеличить ежемесячные выплаты и «Почетным гражданам», и «Почетным ветеранам». Сюда же относятся и стипендии студентам и в целом большая «плеяда» других выплат. Много лет особо ничего в этом направлении не менялось, это уже нехорошо. Сейчас будем смотреть, что сделать: индексацию или сразу увеличение в разы. Средства в бюджете на эти цели будут формироваться уже в декабре, — рассказал TagilCity.ru глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.. Фото: tagilcity.ru

Напомним, 14 октября в Нижнем Тагиле назвали шестерых горожан, которым присвоили звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил». Вместе с наградой каждому назначаются ряд дополнительных льгот. Среди них право публичного пользования полученным статусом, а также ежемесячное денежное вознаграждение в размере 2 тысяч 606 рублей. Сама выплата регулярно индексируется. В текущем году общая сумма затрат на эти цели превысила 2 миллиона 400 тысяч рублей.

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Бюджет#Владислав Пинаев#Льготы#Индексация#Администрация Нижнего Тагила#Екатеринбург#Почетные ветераны#Почетные граждане#Социальные выплаты
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