Социальные выплаты проиндексируют в Нижнем Тагиле в 2024 году

Напомним, 14 октября в Нижнем Тагиле назвали шестерых горожан, которым присвоили звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил». Вместе с наградой каждому назначаются ряд дополнительных льгот. Среди них право публичного пользования полученным статусом, а также ежемесячное денежное вознаграждение в размере 2 тысяч 606 рублей. Сама выплата регулярно индексируется. В текущем году общая сумма затрат на эти цели превысила 2 миллиона 400 тысяч рублей.