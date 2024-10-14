Социальные выплаты проиндексируют в Нижнем Тагиле в 2024 году

Posted 14 октября, 13:13
Published 14 октября, 13:13
Modified 14 октября, 13:15
Updated 14 октября, 13:15
Сумма выплат определится при формировании городского бюджета на 2025 год.
В следующем году мы решили увеличить ежемесячные выплаты и «Почетным гражданам», и «Почетным ветеранам». Сюда же относятся и стипендии студентам и в целом большая «плеяда» других выплат. Много лет особо ничего в этом направлении не менялось, это уже нехорошо. Сейчас будем смотреть, что сделать: индексацию или сразу увеличение в разы. Средства в бюджете на эти цели будут формироваться уже в декабре, — рассказал TagilCity.ru глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Напомним, 14 октября в Нижнем Тагиле назвали шестерых горожан, которым присвоили звание «Почетный ветеран города Нижний Тагил». Вместе с наградой каждому назначаются ряд дополнительных льгот. Среди них право публичного пользования полученным статусом, а также ежемесячное денежное вознаграждение в размере 2 тысяч 606 рублей. Сама выплата регулярно индексируется. В текущем году общая сумма затрат на эти цели превысила 2 миллиона 400 тысяч рублей.