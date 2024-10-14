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Posted 14 октября, 10:48

Published 14 октября, 10:48

Modified 14 октября, 10:50

Updated 14 октября, 10:50

Стал известен возбудитель инфекции среди учеников школы №79 в Екатеринбурге

Стал известен возбудитель инфекции среди учеников школы №79 в Екатеринбурге

14 октября 2024, 10:48
Фото: 1MI
Стал известен возбудитель кишечной инфекции среди учащихся школы №79 в Екатеринбурге.

По итогам экспертизы стало известно, что возбудитель инфекции — норовирус первого типа. Кроме детей им еще заболел кухонный сотрудник, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Предположительно, вирус мог распространиться вследствие несоблюдения санэпидрежима на кухне. В отношении работников кухни, которые являются носителями, вынесены решения об отстранении их от обязанностей.

В учреждении провели еще одну дезинфекцию.

Напомним, ученики отравились после обеда в столовой. На некоторое время детей отправили на дистанционное обучение. В СК возбудили уголовное дело.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дети#Здоровье#Школьники#Школа#Отравление#Инфекция#Работники#Кишечная инфекция#Екатеринбург#Школьное питание
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