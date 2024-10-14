Стал известен возбудитель инфекции среди учеников школы №79 в Екатеринбурге

Posted 14 октября, 10:48
Published 14 октября, 10:48
Modified 14 октября, 10:50
Updated 14 октября, 10:50
По итогам экспертизы стало известно, что возбудитель инфекции — норовирус первого типа. Кроме детей им еще заболел кухонный сотрудник, рассказали в пресс-службе областного Роспотребнадзора.
Предположительно, вирус мог распространиться вследствие несоблюдения санэпидрежима на кухне. В отношении работников кухни, которые являются носителями, вынесены решения об отстранении их от обязанностей.
В учреждении провели еще одну дезинфекцию.
Напомним, ученики отравились после обеда в столовой. На некоторое время детей отправили на дистанционное обучение. В СК возбудили уголовное дело.