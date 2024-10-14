Стали известны подробности пожара на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Posted 14 октября, 12:17
Published 14 октября, 12:17
Modified 14 октября, 12:19
Updated 14 октября, 12:19
В 10:53 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в доме №2А по улице Хохрякова на Тагилстрое. Горело бесхозное трехэтажное здание. Пожар предположительно был вызван неосторожным обращением с огнем. Под подозрение попали люди без определенного места жительства, сейчас их разыскивает полиция.
На место происшествия были направлены четыре единицы специальной техники и 12 человек личного состава. Тушение огня заняло 30 минут, пострадавших нет, как сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.