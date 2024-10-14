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Posted 14 октября, 12:17

Published 14 октября, 12:17

Modified 14 октября, 12:19

Updated 14 октября, 12:19

Стали известны подробности пожара на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности пожара на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

14 октября 2024, 12:17
Фото: tagilcity.ru
14 октября в Нижнем Тагиле на Тагилстрое загорелось заброшенное строение. По имеющиеся от ведомства информации, причина возгорания неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.

В 10:53 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в доме №2А по улице Хохрякова на Тагилстрое. Горело бесхозное трехэтажное здание. Пожар предположительно был вызван неосторожным обращением с огнем. Под подозрение попали люди без определенного места жительства, сейчас их разыскивает полиция.

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На место происшествия были направлены четыре единицы специальной техники и 12 человек личного состава. Тушение огня заняло 30 минут, пострадавших нет, как сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Фото: tagilcity.ru
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