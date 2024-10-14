Стали известны подробности пожара на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

В 10:53 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в доме №2А по улице Хохрякова на Тагилстрое. Горело бесхозное трехэтажное здание. Пожар предположительно был вызван неосторожным обращением с огнем. Под подозрение попали люди без определенного места жительства, сейчас их разыскивает полиция.