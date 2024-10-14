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Posted 14 октября, 09:00

Published 14 октября, 09:00

Modified 14 октября, 11:20

Updated 14 октября, 11:20

Более 80 тагильчан обратились с травмами во время голодеда

Стало известно, сколько людей пострадало от голодеда в Нижнем Тагиле

14 октября 2024, 09:00
Фото: 1MI

Более 80 тагильчан обратились с травмами во время голодеда

С началом гололеда в Нижнем Тагиле начался настоящий кошмар для местных жителей. По данным травмпункта в Дзержинском районе, за последние несколько дней было принято 79 человек с различными травмами. Люди продолжают поступать до сих пор.

У 12 человек из числа пострадавших диагностированы переломы. Также в пресс-службе Городской больницы №1 редакции TagilCity.ru рассказали, что принимают всех обратившихся жителей Нижнего Тагила и ГЗУО.

Еще в приемный покой поступили люди: в субботу — 1, в воскресенье — 4 и сегодня [14 октября — прим.ред.] уже 6 человек привезли. Мы принимаем всех обратившихся граждан из Нижнего Тагила и ГЗУО в травмпункт Дзержинского района, — прокомментировала ситуацию Оксана Медведева, пресс-служба ГБ №1
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Несмотря на усилия коммунальных служб, состояние дорог остается неудовлетворительным, что вызывает обеспокоенность среди населения: люди продолжают присылать фотографии скользких тротуаров в редакцию TagilCity.ru.

Фото: tagilcity.ru

11 октября на скользких дорогах города начали фиксироваться первые случаи падений. Один из таких инцидентов произошел с местной жительницей, которая получила серьезный ушиб стопы и множественные переломы, упав у пешеходного перехода на улице Окунева.

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