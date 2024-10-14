Стало известно, сколько людей пострадало от голодеда в Нижнем Тагиле

Posted 14 октября, 09:00
Published 14 октября, 09:00
Modified 14 октября, 11:20
Updated 14 октября, 11:20
У 12 человек из числа пострадавших диагностированы переломы. Также в пресс-службе Городской больницы №1 редакции TagilCity.ru рассказали, что принимают всех обратившихся жителей Нижнего Тагила и ГЗУО.
Еще в приемный покой поступили люди: в субботу — 1, в воскресенье — 4 и сегодня [14 октября — прим.ред.] уже 6 человек привезли. Мы принимаем всех обратившихся граждан из Нижнего Тагила и ГЗУО в травмпункт Дзержинского района, — прокомментировала ситуацию Оксана Медведева, пресс-служба ГБ №1
Несмотря на усилия коммунальных служб, состояние дорог остается неудовлетворительным, что вызывает обеспокоенность среди населения: люди продолжают присылать фотографии скользких тротуаров в редакцию TagilCity.ru.
11 октября на скользких дорогах города начали фиксироваться первые случаи падений. Один из таких инцидентов произошел с местной жительницей, которая получила серьезный ушиб стопы и множественные переломы, упав у пешеходного перехода на улице Окунева.