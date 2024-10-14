Стало известно, сколько людей пострадало от голодеда в Нижнем Тагиле

Более 80 тагильчан обратились с травмами во время голодеда

С началом гололеда в Нижнем Тагиле начался настоящий кошмар для местных жителей. По данным травмпункта в Дзержинском районе, за последние несколько дней было принято 79 человек с различными травмами. Люди продолжают поступать до сих пор.