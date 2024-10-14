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Posted 14 октября, 16:35

Published 14 октября, 16:35

Modified 14 октября, 16:37

Updated 14 октября, 16:37

Свердловские поисковики «ЛизыАлерт» пожаловались на назойливых экстрасенсов

Свердловский поисковый отряд «ЛизаАлерт» закошмарили экстрасенсы

14 октября 2024, 16:35
Фото: Изображение Midjourney

Свердловские поисковики «ЛизыАлерт» пожаловались на назойливых экстрасенсов

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области пожаловались на чрезмерно активных экстрасенсов, которые предлагают свои услуги по поиску пропавших людей.

Раньше «ясновидящие» звонили добровольцам и заявляли о своих видениях, однако информация ни разу не оказывалась достоверной. Сейчас они изменили тактику: представляются очевидцами и говорят, что видели исчезнувшего человека. Поисковики вынуждены проверять эти данные и тратить время, рассказал журналистам представитель свердловского отряда Илья Лукинских.

По его словам, экстрасенсам никто не запрещает принимать участие в поисках. Но по факту «провидцы» желают лишь славы: как только им предлагают облачиться в экипировку и присоединиться к группе, они тут же исчезают.

За 10 лет существования «ЛизыАлерт» ни один человек не был найден на основании информации, предоставленной экстрасенсом.

В субботу, 12 октября, в Новоуральске пропал пенсионер с кнопочным телефоном.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Поисковый отряд#Волонтеры#Поиски#Лиза Алерт#Экстрасенсы#Екатеринбург
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