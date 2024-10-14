Свердловский поисковый отряд «ЛизаАлерт» закошмарили экстрасенсы

Posted 14 октября, 16:35
Published 14 октября, 16:35
Modified 14 октября, 16:37
Updated 14 октября, 16:37
Раньше «ясновидящие» звонили добровольцам и заявляли о своих видениях, однако информация ни разу не оказывалась достоверной. Сейчас они изменили тактику: представляются очевидцами и говорят, что видели исчезнувшего человека. Поисковики вынуждены проверять эти данные и тратить время, рассказал журналистам представитель свердловского отряда Илья Лукинских.
По его словам, экстрасенсам никто не запрещает принимать участие в поисках. Но по факту «провидцы» желают лишь славы: как только им предлагают облачиться в экипировку и присоединиться к группе, они тут же исчезают.
За 10 лет существования «ЛизыАлерт» ни один человек не был найден на основании информации, предоставленной экстрасенсом.
В субботу, 12 октября, в Новоуральске пропал пенсионер с кнопочным телефоном.