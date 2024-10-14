Тест: а сможете ли вы угадать советский мультик по той самой крылатой фразе?

Угадай мультфильм по фразе.

Советская мультипликация славится своими яркими персонажами и глубоким смыслом. Вспомните легендарного Карлсона, который всегда «свободен», Винни Пуха с его неуклюжестью и неподражаемым стилем речи. Эти и многие другие герои оставили нам в наследство множество крылатых фраз, которые до сих пор используются в повседневной жизни.

Одна из самых популярных фраз — «Это я, почтальон Печкин!» из мультфильма «Трое из Простоквашино». Эта фраза стала своеобразным приветствием для многих людей. А вот ещё одна известная цитата: «Дорогая редакция, почему снега нет?», которую произносит Матроскин. Эта фраза стала своего рода риторическим вопросом, который задают себе люди, когда сталкиваются с несправедливостью или неожиданностью.