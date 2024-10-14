tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 11:50

Published 14 октября, 11:50

Modified 14 октября, 11:52

Updated 14 октября, 11:52

Тест: а сможете ли вы угадать советский мультик по той самой крылатой фразе?

Тест: а сможете ли вы угадать советский мультик по той самой крылатой фразе?

14 октября 2024, 11:50
Фото: Кинопоиск
Советские мультфильмы стали неотъемлемой частью нашей культуры и детских воспоминаний. Они наполнены юмором, мудростью и забавными персонажами, чьи фразы уже давно вошли в нашу повседневную речь. Давайте вспомним самые известные крылатые выражения из этих шедевров мультипликации!
Угадай мультфильм по фразе.
Тест

Советская мультипликация славится своими яркими персонажами и глубоким смыслом. Вспомните легендарного Карлсона, который всегда «свободен», Винни Пуха с его неуклюжестью и неподражаемым стилем речи. Эти и многие другие герои оставили нам в наследство множество крылатых фраз, которые до сих пор используются в повседневной жизни.

Одна из самых популярных фраз — «Это я, почтальон Печкин!» из мультфильма «Трое из Простоквашино». Эта фраза стала своеобразным приветствием для многих людей. А вот ещё одна известная цитата: «Дорогая редакция, почему снега нет?», которую произносит Матроскин. Эта фраза стала своего рода риторическим вопросом, который задают себе люди, когда сталкиваются с несправедливостью или неожиданностью.

#Артем Карнаухов#Общество#Свободное время#Тесты#Нижний Тагил#Свердловская область#Тест#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика