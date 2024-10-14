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Posted 14 октября, 09:45

Published 14 октября, 09:45

Modified 14 октября, 09:47

Updated 14 октября, 09:47

В библиотеках Екатеринбурга книги иноагентов убрали из общего доступа

В библиотеках Екатеринбурга книги иноагентов убрали из общего доступа

14 октября 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге книги иностранных агентов в библиотеках стали выдавать по запросу абонентов.

Книги, чьи авторы были признаны иностранными агентами, теперь хранятся в отдельной секции. Читатель может получить их после сделанного запроса. Кроме того, на таких изданиях теперь стоят специальные маркировки, пишет «ФедералПресс».

Известно, что с предложением выдавать книги иноагентов по читательским запросам выступил областной замминистра минкульта Роман Дорохин. В законе конкретных инструкций по поводу использования вышеуказанной литературы нет.

Напомним, журналиста Александра Литвинова, который несколько лет назад основал интернет-проект «Планерка», убрали из списка иноагентов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Культура#Читатели#Литература#Книги#Библиотекари#Библиотеки#Екатеринбург#Иноагент
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