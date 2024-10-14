В библиотеках Екатеринбурга книги иноагентов убрали из общего доступа

Posted 14 октября, 09:45
Published 14 октября, 09:45
Modified 14 октября, 09:47
Updated 14 октября, 09:47
Книги, чьи авторы были признаны иностранными агентами, теперь хранятся в отдельной секции. Читатель может получить их после сделанного запроса. Кроме того, на таких изданиях теперь стоят специальные маркировки, пишет «ФедералПресс».
Известно, что с предложением выдавать книги иноагентов по читательским запросам выступил областной замминистра минкульта Роман Дорохин. В законе конкретных инструкций по поводу использования вышеуказанной литературы нет.
Напомним, журналиста Александра Литвинова, который несколько лет назад основал интернет-проект «Планерка», убрали из списка иноагентов.