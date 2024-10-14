В Екатеринбурге выставили на торги уникальную «Волгу» для КГБ за 5,5 млн рублей

Автомобиль «Волга» модели ГАЗ-24-24 выставили на торги в Екатеринбурге. Транспорт продается за пять с половиной миллионов рублей.