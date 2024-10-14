tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 05:47

Published 14 октября, 05:47

Modified 14 октября, 05:49

Updated 14 октября, 05:49

В Екатеринбурге выставили на торги уникальную «Волгу» для КГБ за 5,5 млн рублей

В Екатеринбурге выставили на торги уникальную «Волгу» для КГБ за 5,5 млн рублей

14 октября 2024, 05:47
Фото: Сайт объявлений «Авито»
Автомобиль «Волга» модели ГАЗ-24-24 выставили на торги в Екатеринбурге. Транспорт продается за пять с половиной миллионов рублей.

Данную модель использовали в спецслужбах СССР для заданий особой важности. Машину полностью отреставрировали, но при этом детали остались аутентичными, пишет Motor.ru.

Известно, что двигатель автомобиля более пяти литров, а также он выдает 195 л. с.

Напомним, в Екатеринбурге выставлен на продажу отреставрированный автомобиль Mercedes 1969 года выпуска. Стоимость ретроавтомобиля составляет 40 миллионов рублей.

В Екатеринбурге на продажу выставлен оздоровительный центр за 150 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге продают 50-летний ретро-автомобильВ Нижнем Тагиле продали здание бывшей женской консультацииВ Верхней Салде за три дня сгорело три машины
#Елизавета Зиборова#Общество#Автомобиль#Реставрация#Спецслужбы#Торги#Машина#Продажа#Екатеринбург#Ретромашины
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика