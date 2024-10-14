В Екатеринбурге выставили на торги уникальную «Волгу» для КГБ за 5,5 млн рублей

Posted 14 октября, 05:47
Published 14 октября, 05:47
Modified 14 октября, 05:49
Updated 14 октября, 05:49
Данную модель использовали в спецслужбах СССР для заданий особой важности. Машину полностью отреставрировали, но при этом детали остались аутентичными, пишет Motor.ru.
Известно, что двигатель автомобиля более пяти литров, а также он выдает 195 л. с.
Напомним, в Екатеринбурге выставлен на продажу отреставрированный автомобиль Mercedes 1969 года выпуска. Стоимость ретроавтомобиля составляет 40 миллионов рублей.