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Posted 14 октября, 14:47

Published 14 октября, 14:47

Modified 14 октября, 14:49

Updated 14 октября, 14:49

В Екатеринбурге портрет жены Пикассо выставят на торги

В Екатеринбурге выставят на торги старинную рукопись за 800 тысяч рублей

14 октября 2024, 14:47
Фото: Пресс-служба аукционного дома «Литфонд»

В Екатеринбурге портрет жены Пикассо выставят на торги

В Екатеринбурге пройдет аукцион, где будут продавать работы Пикассо, старинную рукопись и работы Брусиловского.

Один из самых примечательных лотов на аукционе — это портрет жены Пикассо. За всю свою жизнь он нарисовал таких около 400 штук. Цена стартует от 55 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ — Урал».

Самый дорогой лот — средневековая книга, в которой рассказывают о жизни святых. Стартовая цена — 800 тысяч рублей.

На аукцион попали и работы уральского художника Брусиловского. Торги за его работу «Сиреневая Леда» начнутся от 280 тысяч рублей.

Напомним, что летом 2024 года в Екатеринбурге продали первую в истории России напечатанную книгу. Покупатель отдал за нее 8 миллионов рублей.

В Свердловской области на аукционе продали документ за 35 млн рублей
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