В Екатеринбурге выставят на торги старинную рукопись за 800 тысяч рублей

Posted 14 октября, 14:47
Published 14 октября, 14:47
Modified 14 октября, 14:49
Updated 14 октября, 14:49
Один из самых примечательных лотов на аукционе — это портрет жены Пикассо. За всю свою жизнь он нарисовал таких около 400 штук. Цена стартует от 55 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ — Урал».
Самый дорогой лот — средневековая книга, в которой рассказывают о жизни святых. Стартовая цена — 800 тысяч рублей.
На аукцион попали и работы уральского художника Брусиловского. Торги за его работу «Сиреневая Леда» начнутся от 280 тысяч рублей.
Напомним, что летом 2024 года в Екатеринбурге продали первую в истории России напечатанную книгу. Покупатель отдал за нее 8 миллионов рублей.