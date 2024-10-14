В Екатеринбурге запретят парковку на трех улицах

Posted 14 октября, 13:44
Published 14 октября, 13:44
Modified 14 октября, 13:46
Updated 14 октября, 13:46
Такие ограничения вводят для повышения уровня безопасности и для уменьшения пробок на этих улицах, сообщают в администрации Екатеринбурга.
Новые знаки появятся в период с октября по декабрь. Помимо знаков, ограничивающих парковку, рабочие установят знаки «Работает эвакуатор».
Дорожники напоминают о том, что нужно всегда соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, что в Екатеринбурге вырастет количество платных парковок. Всего власти планируют создать почти 3000 тысячи новых платных мест.