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Posted 14 октября, 13:44

Published 14 октября, 13:44

Modified 14 октября, 13:46

Updated 14 октября, 13:46

В Екатеринбурге запретят парковку на трех улицах

В Екатеринбурге запретят парковку на трех улицах

14 октября 2024, 13:44
Фото: 1MI
В Екатеринбурга запретят парковку на участках улиц Тверитина, Военного флота и на проспекте Космонавтов.

Такие ограничения вводят для повышения уровня безопасности и для уменьшения пробок на этих улицах, сообщают в администрации Екатеринбурга.

Новые знаки появятся в период с октября по декабрь. Помимо знаков, ограничивающих парковку, рабочие установят знаки «Работает эвакуатор».

На проспекте Космонавтов от Совхозной до ИльичаНа проспекте Космонавтов от Совхозной до Ильича
На Тверитина от Красноармейской до БелинскогоНа Тверитина от Красноармейской до Белинского
На Военного флота от Амундсена до МосковскойНа Военного флота от Амундсена до Московской
На проспекте Космонавтов от Совхозной до Ильича. Фото: tagilcity.ru

Дорожники напоминают о том, что нужно всегда соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что в Екатеринбурге вырастет количество платных парковок. Всего власти планируют создать почти 3000 тысячи новых платных мест.

В Екатеринбурге на 8 улицах запретят парковку
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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Парковка#ПДД#Дорожные знаки#Эвакуатор#Знаки#Екатеринбург
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