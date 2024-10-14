В Камышлове водитель лишился машины за повторное пьяное вождение

Posted 14 октября, 08:48
Published 14 октября, 08:48
Modified 14 октября, 08:50
Updated 14 октября, 08:50
Инцидент произошел в августе этого года. 40-летний мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения.
Важно отметить, что в ноябре прошлого года он уже привлекался к ответственности за подобное нарушение и был лишен прав на 1,5 года.
На этот раз по решению суда мужчина лишился прав на два года. Он также отработает 200 часов. Кроме того, у него забрали в пользу государства личный автомобиль Toyota Camry. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ранее екатеринбуржец лишился дорогого автомобиля из-за неуплаты налогов.