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Posted 14 октября, 08:48

Published 14 октября, 08:48

Modified 14 октября, 08:50

Updated 14 октября, 08:50

В Камышлове водитель лишился машины за повторное пьяное вождение

В Камышлове водитель лишился машины за повторное пьяное вождение

14 октября 2024, 08:48
Фото: 1MI
В Камышлове состоялся суд над жителем Тюменской области, который повторно сел за руль пьяным.

Инцидент произошел в августе этого года. 40-летний мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем Toyota Camry в состоянии алкогольного опьянения.

Важно отметить, что в ноябре прошлого года он уже привлекался к ответственности за подобное нарушение и был лишен прав на 1,5 года.

На этот раз по решению суда мужчина лишился прав на два года. Он также отработает 200 часов. Кроме того, у него забрали в пользу государства личный автомобиль Toyota Camry. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее екатеринбуржец лишился дорогого автомобиля из-за неуплаты налогов.

Житель Свердловской области лишился дорогого автомобиля за пьяную езду
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Водитель#Пьяный водитель#Екатеринбург#Инцидент
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