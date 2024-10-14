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Posted 14 октября, 14:14

Published 14 октября, 14:14

Modified 14 октября, 14:16

Updated 14 октября, 14:16

В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил ДТП

В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил ДТП

14 октября 2024, 14:14
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил ДТП на улице Перова.

67-летний водитель, срок действия прав которого закончился 6 лет назад, 5 октября устроил ДТП на улице Перова в Нижнем Тагиле, сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Водитель «Жигули» не справился с управлением и влетел в ГАЗ. Шофер грузовика не пострадал, а вот 67-летнего мужчину увезли в больницу со множественными травмами.

Напомним, что в Екатеринбурге нелегальный мигрант устроил серьезное ДТП на улице Малышева. Несколько человек пострадали, а сам водитель сбежал с места преступления.

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