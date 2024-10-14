В Нижнем Тагиле водитель без прав устроил ДТП

Posted 14 октября, 14:14
Published 14 октября, 14:14
Modified 14 октября, 14:16
Updated 14 октября, 14:16
67-летний водитель, срок действия прав которого закончился 6 лет назад, 5 октября устроил ДТП на улице Перова в Нижнем Тагиле, сообщает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Водитель «Жигули» не справился с управлением и влетел в ГАЗ. Шофер грузовика не пострадал, а вот 67-летнего мужчину увезли в больницу со множественными травмами.
Напомним, что в Екатеринбурге нелегальный мигрант устроил серьезное ДТП на улице Малышева. Несколько человек пострадали, а сам водитель сбежал с места преступления.