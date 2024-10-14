В Нижнем Тагиле вытаптывают недавно посаженные кусты в сквере на проспекте Строителей

Posted 14 октября, 06:01
Published 14 октября, 06:01
Modified 14 октября, 06:03
Updated 14 октября, 06:03
В настоящее время в сквере на проспекте Строителей полным ходом идет работа по благоустройству общественного пространства. Однако новая зелень уже подвергается испытаниям. Местные жители, выгуливая собак, ходят прямо по свежевысаженным кустам.
На замечания о недопустимости такого поведения горожане отвечают, что в любом случае сквер все равно испортят. Такое отношение к общественному пространству вызывает обеспокоенность, сообщает «Тагил без ям».
Напомним, в Екатеринбурге появятся закрытые площадки для выгула собак.