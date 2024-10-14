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Posted 14 октября, 06:01

Published 14 октября, 06:01

Modified 14 октября, 06:03

Updated 14 октября, 06:03

В Нижнем Тагиле вытаптывают недавно посаженные кусты в сквере на проспекте Строителей

В Нижнем Тагиле вытаптывают недавно посаженные кусты в сквере на проспекте Строителей

14 октября 2024, 06:01
Фото: «Тагил без ям»
Пока одни люди благоустраивают сквер на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле, другие уничтожают чужой труд.

В настоящее время в сквере на проспекте Строителей полным ходом идет работа по благоустройству общественного пространства. Однако новая зелень уже подвергается испытаниям. Местные жители, выгуливая собак, ходят прямо по свежевысаженным кустам.

На замечания о недопустимости такого поведения горожане отвечают, что в любом случае сквер все равно испортят. Такое отношение к общественному пространству вызывает обеспокоенность, сообщает «Тагил без ям».

Напомним, в Екатеринбурге появятся закрытые площадки для выгула собак.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Благоустройство#Выгул собак#Сквер#Екатеринбург#Инцидент
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