В Нижнем Тагиле заметили яркую комету

Posted 14 октября, 14:02
Published 14 октября, 14:02
Modified 14 октября, 14:04
Updated 14 октября, 14:04
12 октября наблюдать комету C/2023 A3 было затруднительно из-за выбросов с ЕВРАЗ-НТМК. Но уже 13 октября удалось заснять ее на закате, сообщил на своей странице в социальной сети Вконтакте общественный деятель Андрей Волегов.
14 октября, при благоприятных условиях, самая яркая комета за последние 13 лет вновь будет видна после заката солнца, чуть южнее географического запада.
Ее блеск ярче знаменитой кометы C/2020 F3 (NEOWISE).
С 11 октября комету могут увидеть все жители Северного полушария. Специальные приборы для этого не нужны.
У нее виден впечатляющий хвост, протяженностью 21 градус — это примерно 42 лунных диска.