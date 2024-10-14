tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 14:02

Published 14 октября, 14:02

Modified 14 октября, 14:04

Updated 14 октября, 14:04

В Нижнем Тагиле заметили яркую комету

В Нижнем Тагиле заметили яркую комету

14 октября 2024, 14:02
Фото: Андрей Волегов
В Нижнем Тагиле запечатлели на фото комету C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS).

12 октября наблюдать комету C/2023 A3 было затруднительно из-за выбросов с ЕВРАЗ-НТМК. Но уже 13 октября удалось заснять ее на закате, сообщил на своей странице в социальной сети Вконтакте общественный деятель Андрей Волегов.

14 октября, при благоприятных условиях, самая яркая комета за последние 13 лет вновь будет видна после заката солнца, чуть южнее географического запада.

Ее блеск ярче знаменитой кометы C/2020 F3 (NEOWISE).

С 11 октября комету могут увидеть все жители Северного полушария. Специальные приборы для этого не нужны.

У нее виден впечатляющий хвост, протяженностью 21 градус — это примерно 42 лунных диска.

Фото: Андрей Волегов

Ранее в Верхней Салде заметили очень яркую комету.

Самую яркую комету увидели жители Иркутска и Нижнего Тагила
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Окружающая среда#Природа#Екатеринбург#Комета
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика