В Нижнем Тагиле заметили яркую комету

12 октября наблюдать комету C/2023 A3 было затруднительно из-за выбросов с ЕВРАЗ-НТМК. Но уже 13 октября удалось заснять ее на закате, сообщил на своей странице в социальной сети Вконтакте общественный деятель Андрей Волегов.