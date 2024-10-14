tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 15:38

Published 14 октября, 15:38

Modified 14 октября, 15:40

Updated 14 октября, 15:40

Женщина-мигрант жестоко убила 13-летнюю девочку в Первоуральске

В Первоуральске женщина-мигрант зарезала ножом 13-летнюю девочку

14 октября 2024, 15:38
Фото: пресс-служба СУ СК Свердловской области

Женщина-мигрант жестоко убила 13-летнюю девочку в Первоуральске

Несколько ударов ножом нанесла 13-летней девочке из Первоуральска приезжая из соседней республики. Ребенок погиб на месте, а женщине предъявлено обвинение в убийстве.

Преступление произошло в среду, 9 октября. Девушка 2003 года рождения находилась в квартире вместе с 13-летней девочкой, дочерью своих знакомых. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемая взялась за нож, сообщили в пресс-службе СУ СК Свердловской области.

Девочка погибла под ударами ножа, после чего девушка решила скрыть следы преступления, совершив поджог квартиры. Однако обстоятельства преступления были оперативно установлены, предполагаемую убийцу задержали по месту ее проживания.

Известно, что семья погибшей девочки была полной и благополучной, на учете не состояла. Родители в момент убийства дочери находились на работе. Подозреваемая в России нигде официально не трудилась, занималась распространением косметики.

В качестве меры пресечения суд выбрал заключение под стражу.

В Дегтярске мужчина расправился со своим знакомым из-за сломанного унитаза.

Обвиняемому в убийстве девушки в Каменске-Уральском грозит 22 года тюрьмы
Узнать подробнее
Читайте также:
Бил молотком: СК расследует причины устроенной 13-летним мальчиком бойни в школеВ Нижнем Тагиле обвиняемого в убийстве 11-летней девочки отправили в СИЗО на 2 месяцаВ Нижнем Тагиле стало известно, как загубили 11-летнюю девочку
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Первоуральск#Уголовное дело#Гибель#Нож#Убийство ребенка#18+#Екатеринбург#Мера пресечения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика