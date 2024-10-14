В Первоуральске женщина-мигрант зарезала ножом 13-летнюю девочку

Posted 14 октября, 15:38
Published 14 октября, 15:38
Modified 14 октября, 15:40
Updated 14 октября, 15:40
Преступление произошло в среду, 9 октября. Девушка 2003 года рождения находилась в квартире вместе с 13-летней девочкой, дочерью своих знакомых. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемая взялась за нож, сообщили в пресс-службе СУ СК Свердловской области.
Девочка погибла под ударами ножа, после чего девушка решила скрыть следы преступления, совершив поджог квартиры. Однако обстоятельства преступления были оперативно установлены, предполагаемую убийцу задержали по месту ее проживания.
Известно, что семья погибшей девочки была полной и благополучной, на учете не состояла. Родители в момент убийства дочери находились на работе. Подозреваемая в России нигде официально не трудилась, занималась распространением косметики.
В качестве меры пресечения суд выбрал заключение под стражу.
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