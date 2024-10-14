В Первоуральске женщина-мигрант зарезала ножом 13-летнюю девочку

Преступление произошло в среду, 9 октября. Девушка 2003 года рождения находилась в квартире вместе с 13-летней девочкой, дочерью своих знакомых. Между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемая взялась за нож, сообщили в пресс-службе СУ СК Свердловской области.