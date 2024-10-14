В Свердловской области отменили семь летних электричек

Posted 14 октября, 12:21
Published 14 октября, 12:21
Modified 14 октября, 12:23
Updated 14 октября, 12:23
С 14 октября Свердловская железная дорога переходит на зимний режим работы. Данное решение связано с ежегодным снижением числа пассажиров в зимнее время. Прекращение движения электричек в основном коснутся садоводов, сообщают в пресс-службе СвЖД.
Помимо снятия некоторых поездов с маршрутов, железнодорожники убирают несколько остановок из графиков движения и уменьшают количество вагонов.
Электричка «Нижний Тагил — Невьянск» не будет курсировать до следующего лета.
Напомним, что поезд, следовавший до Бокситов, сломался по дороге. Пассажиров пересадили в другой состав и успешно довезли до пункта назначения.