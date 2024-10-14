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Posted 14 октября, 12:21

Published 14 октября, 12:21

Modified 14 октября, 12:23

Updated 14 октября, 12:23

В Свердловской области отменили семь летних электричек

В Свердловской области отменили семь летних электричек

14 октября 2024, 12:21
Фото: 1MI
В Свердловской области отменили летние электропоезда, которые возили дачников в сады. Ограничения на период зимы коснутся и жителей Нижнего Тагила.

С 14 октября Свердловская железная дорога переходит на зимний режим работы. Данное решение связано с ежегодным снижением числа пассажиров в зимнее время. Прекращение движения электричек в основном коснутся садоводов, сообщают в пресс-службе СвЖД.

Помимо снятия некоторых поездов с маршрутов, железнодорожники убирают несколько остановок из графиков движения и уменьшают количество вагонов.

Электричка «Нижний Тагил — Невьянск» не будет курсировать до следующего лета.

Напомним, что поезд, следовавший до Бокситов, сломался по дороге. Пассажиров пересадили в другой состав и успешно довезли до пункта назначения.

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