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Posted 14 октября, 07:39

Published 14 октября, 07:39

Modified 14 октября, 07:41

Updated 14 октября, 07:41

В Свердловской области создали горячую линию для бойцов СВО

В Свердловской области создали горячую линию для бойцов СВО

14 октября 2024, 07:39
Фото: 1MI
Прокуратура Свердловской области создала горячую линию для бойцов СВО и их семей. Она проработает с 14 по 18 октября.

Позвонив по номеру телефона 8 (343) 376-82-61, участник СВО или его семья сможет узнать, как защитить свои права или как получить положенные выплаты.

Время работы операторов стандартное — с 9 утра до 17 вечера с перерывом на обед с 13 до 14, сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, что участники СВО из Свердловской области достаточно часто сталкиваются с проблемами при получении выплат и компенсации. Так, например, многодетная вдова из Екатеринбурга не могла получить похоронные выплаты из-за графы «место смерти».

Власти Екатеринбурга упростили получение выплат участникам СВО
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#Вадим Бредников#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Компенсация#Горячая линия#Выплаты#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Социальные выплаты
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