В Свердловской области создали горячую линию для бойцов СВО

Posted 14 октября, 07:39
Published 14 октября, 07:39
Modified 14 октября, 07:41
Updated 14 октября, 07:41
Позвонив по номеру телефона 8 (343) 376-82-61, участник СВО или его семья сможет узнать, как защитить свои права или как получить положенные выплаты.
Время работы операторов стандартное — с 9 утра до 17 вечера с перерывом на обед с 13 до 14, сообщают в пресс-службе ведомства.
Напомним, что участники СВО из Свердловской области достаточно часто сталкиваются с проблемами при получении выплат и компенсации. Так, например, многодетная вдова из Екатеринбурга не могла получить похоронные выплаты из-за графы «место смерти».