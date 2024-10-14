В Свердловскую область к концу недели вернется снег

В дневное время в области из-за антициклона будет теплая погода на уровне выше нуля, однако ночью будут минусовые температуры. В уральском регионе ожидается малооблачность и небольшой ветер. 14–16 октября будет +4… +9 градусов, ночью похолодает до -2… -7, рассказали в УГМС.