В Свердловскую область к концу недели вернется снег

Posted 14 октября 2024, 09:12
Published 14 октября 2024, 09:12
Modified 14 октября 2024, 09:14
Updated 14 октября 2024, 09:14
В дневное время в области из-за антициклона будет теплая погода на уровне выше нуля, однако ночью будут минусовые температуры. В уральском регионе ожидается малооблачность и небольшой ветер. 14–16 октября будет +4… +9 градусов, ночью похолодает до -2… -7, рассказали в УГМС.
Ближе к выходным антициклон уйдет в южную часть сибирского региона, и в области возможны небольшие осадки в виде снегопада и мокрого снега. Дневная температура снизится до +2… +6 градусов, а ночная — до -2 градусов.
Напомним, 13 октября 2024 года в Нижнем Тагиле потеплело до +7 градусов. Также в городе 13 и 14 октября держится солнечная погода.