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Posted 14 октября, 09:12

Published 14 октября, 09:12

Modified 14 октября, 09:14

Updated 14 октября, 09:14

В Свердловскую область к концу недели вернется снег

В Свердловскую область к концу недели вернется снег

14 октября 2024, 09:12
Фото: 1MI
В Свердловской области прогнозируется снегопад 18 и 19 октября 2024 года.

В дневное время в области из-за антициклона будет теплая погода на уровне выше нуля, однако ночью будут минусовые температуры. В уральском регионе ожидается малооблачность и небольшой ветер. 14–16 октября будет +4… +9 градусов, ночью похолодает до -2… -7, рассказали в УГМС.

Ближе к выходным антициклон уйдет в южную часть сибирского региона, и в области возможны небольшие осадки в виде снегопада и мокрого снега. Дневная температура снизится до +2… +6 градусов, а ночная — до -2 градусов.

Напомним, 13 октября 2024 года в Нижнем Тагиле потеплело до +7 градусов. Также в городе 13 и 14 октября держится солнечная погода.

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