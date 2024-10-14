tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 06:46

Published 14 октября, 06:46

Modified 14 октября, 06:48

Updated 14 октября, 06:48

В Свердловской области заметили самую яркую комету десятилетия

В Верхней Салде заметили очень яркую комету

14 октября 2024, 06:46
Фото: Группа «ВКонтакте» «вСалде»

В Свердловской области заметили самую яркую комету десятилетия

В Верхней Салде заметили одну из самых ярких комет за последние несколько лет. Жители Свердловской области смогут наблюдать ее до 15 октября.

Космический объект со сложным китайским названием максимально приблизился к Земле. При хорошей погоде и отсутствии облаков его можно заметить невооруженным глазом, сообщают в группе «ВКонтакте» «вСалде».

Чтобы увидеть комету в Екатеринбурге, нужно после наступления темноты посмотреть на запад. Если стоять в центре, то смотреть нужно в сторону ВИЗа.

Напомним, что жители Иркутска и Нижнего Тагила тоже видели эту комету. Ученые присвоили ей третий класс светимости.

Красочное полярное сияние замечено над Черноисточинском. Фото
Узнать подробнее
Читайте также:
«Давно я такого не видел»: Нижний Тагил окутал дым кирпичного цвета с НТМКОрнитолог рассказал тагильчанам, как правильно наблюдать за совамиНад Свердловской областью не появится «вторая Луна»
#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Небо#Окружающая среда#Астрономия#Звездное небо#Екатеринбург#Комета#Наблюдение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика