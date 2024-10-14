В Верхней Салде заметили очень яркую комету

Posted 14 октября, 06:46
Published 14 октября, 06:46
Modified 14 октября, 06:48
Updated 14 октября, 06:48
Космический объект со сложным китайским названием максимально приблизился к Земле. При хорошей погоде и отсутствии облаков его можно заметить невооруженным глазом, сообщают в группе «ВКонтакте» «вСалде».
Чтобы увидеть комету в Екатеринбурге, нужно после наступления темноты посмотреть на запад. Если стоять в центре, то смотреть нужно в сторону ВИЗа.
Напомним, что жители Иркутска и Нижнего Тагила тоже видели эту комету. Ученые присвоили ей третий класс светимости.